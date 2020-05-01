Максимилиан Филипп перенес операцию в Германии

Форвард московского «Динамо» рассказал об операции, которая была сделана ему в Германии.

Воспользовавшись паузой в соревнованиях и тренировочном процессе, по рекомендации докторов «Динамо» был прооперирован. У меня были проблемы с левой рукой, из-за которых я не мог полностью ею управлять. Операция прошла хорошо, и скоро смогу полноценно тренироваться. Пока только восстановительные упражнения для руки, которые я методично выполняю.