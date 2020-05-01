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Максимилиан Филипп перенес операцию в Германии

сегодня, 17:34

Форвард московского «Динамо» Максимилиан Филипп рассказал об операции, которая была сделана ему в Германии.

Воспользовавшись паузой в соревнованиях и тренировочном процессе, по рекомендации докторов «Динамо» был прооперирован. У меня были проблемы с левой рукой, из-за которых я не мог полностью ею управлять. Операция прошла хорошо, и скоро смогу полноценно тренироваться. Пока только восстановительные упражнения для руки, которые я методично выполняю.

Филипп защищает цвета «Динамо» с лета прошлого года. Немецкий нападающий был признан лучшим игроком команды в ноябре.

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Все комментарии
Брулин
Брулин
сегодня в 17:59
Здоровья и быстрого выздоровления.
beefs
beefs
сегодня в 17:51
скорейшего выздоровления и возвращения на поле
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 17:40
Дай бог , чтоб все восстановилось.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 17:36
Здоровья Максу...
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