Максимилиан Филипп перенес операцию в Германии

Форвард московского «Динамо» Максимилиан Филипп рассказал об операции, которая была сделана ему в Германии.
Воспользовавшись паузой в соревнованиях и тренировочном процессе, по рекомендации докторов «Динамо» был прооперирован. У меня были проблемы с левой рукой, из-за которых я не мог полностью ею управлять. Операция прошла хорошо, и скоро смогу полноценно тренироваться. Пока только восстановительные упражнения для руки, которые я методично выполняю.
Филипп защищает цвета «Динамо» с лета прошлого года. Немецкий нападающий был признан лучшим игроком команды в ноябре.