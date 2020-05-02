Бэйл: «Поведение болельщиков „Реала“ до сих пор ставит меня в тупик»

Полузащитник «Реала» высказался о своём конфликте с болельщиками мадридского клуба.

Это одна из тех вещей, о которой я не имел представления, когда переходил в «Реал». Ты не ожидаешь такого. Ты не ожидаешь, что болельщики твоей команды буду так вести себя по отношению к своему игроку.

Освистывать своего же игрока, как это делают они, просто неправильно. Ведь если ты провёл плохой матч, ты хочешь, чтобы болельщики поддерживали тебя. Если же они начнут свистеть, то твоя уверенность станет ещё слабее. Всё будет усложняться.

Ты начнёшь играть хуже, что заставит болельщиков злиться. В каком-то смысле они вредят сами себе. На мой взгляд, это не имеет никакого смысла. По сей день это ставит меня в тупик. Я просто не понимаю это, полная бессмыслица.