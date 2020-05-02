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Бэйл: «Поведение болельщиков „Реала“ до сих пор ставит меня в тупик»

сегодня, 06:57

Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл высказался о своём конфликте с болельщиками мадридского клуба.

Это одна из тех вещей, о которой я не имел представления, когда переходил в «Реал». Ты не ожидаешь такого. Ты не ожидаешь, что болельщики твоей команды буду так вести себя по отношению к своему игроку.

Освистывать своего же игрока, как это делают они, просто неправильно. Ведь если ты провёл плохой матч, ты хочешь, чтобы болельщики поддерживали тебя. Если же они начнут свистеть, то твоя уверенность станет ещё слабее. Всё будет усложняться.

Ты начнёшь играть хуже, что заставит болельщиков злиться. В каком-то смысле они вредят сами себе. На мой взгляд, это не имеет никакого смысла. По сей день это ставит меня в тупик. Я просто не понимаю это, полная бессмыслица.

Бэйл также признался, что был не против перебраться в МЛС.

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Все комментарии
рус фан
рус фан
сегодня в 07:47
Если игрок плохо играет за основу Реала, то критика неизбежна и справедлива, тут нечему удивляться.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 07:21
Твое поведение никого в тупик не ставит, оно просто шокирует!!!!
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 07:13
Филонит Бэйл поэтому и много вопросов.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 07:10
Да ладно, всякие бывают...
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 07:02
даже так)))
shlomo
shlomo
сегодня в 07:00
Ты еще не знаешь наших...:)))
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