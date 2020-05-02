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Давыдов: «Был в шоке, когда узнал, что не смогу вылететь в Москву»

сегодня, 14:20

Российский футболист Денис Давыдов, который недавно расторг контракт с софийским ЦСКА, рассказал, как узнал о том, что не может вылететь в Россию из Болгарии.

Должны были улететь на самолете, который болгары посылают в Москву за своими гражданами. Но нас брать отказались. Больше добавить нечего. Изначально сказали, что все будет нормально и нас посадят на борт. Я оплатил билеты.

Мягко говоря, был в шоке, мы ведь уже собрали все вещи. То есть самолет просто полетит в Москву пустой.

Нам ничего не объяснили. Возможно, дело в карантине. Я в подробности не вдавался. Нас здесь 68 россиян, которые в последний момент узнали, что улететь не удастся. Мы уже практически сдали квартиру, в которой жили в Софии. Посмотрим, не знаю, что теперь будет. Как-то договоримся. Другого выбора у нас нет.

Ранее сообщалось, что болгарский ЦСКА поможет Давыдову.

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Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 15:12
А вот зря в подробности не вдавался.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 14:41
Вроде бы эта новость была уже вчера или Давыдов по новой плакаться стал?
А болгары красавцы! Им просто надо было разорвать контракт с ненужным игроком и они пошли на спектакль, тем самым пообещали ему улететь, разорвали контракт, а в итоге кинули.
Скажите, что я придумываю? А почему тогда сам Давыдов зная, что границы закрыты и вернутся в страну можно только через МИД не обратился в посольство?
Или Давыдов скажет, что денег нет и ему придётся бомжевать по помойкам? Строит из себя жертву.
Теперь понятно почему из него не получился хороший игрок, ума нет.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 14:21
ой ли))) заигрался парень))
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