Давыдов: «Был в шоке, когда узнал, что не смогу вылететь в Москву»

Российский футболист , который недавно расторг контракт с софийским ЦСКА , рассказал, как узнал о том, что не может вылететь в Россию из Болгарии.

Должны были улететь на самолете, который болгары посылают в Москву за своими гражданами. Но нас брать отказались. Больше добавить нечего. Изначально сказали, что все будет нормально и нас посадят на борт. Я оплатил билеты.

Мягко говоря, был в шоке, мы ведь уже собрали все вещи. То есть самолет просто полетит в Москву пустой.

Нам ничего не объяснили. Возможно, дело в карантине. Я в подробности не вдавался. Нас здесь 68 россиян, которые в последний момент узнали, что улететь не удастся. Мы уже практически сдали квартиру, в которой жили в Софии. Посмотрим, не знаю, что теперь будет. Как-то договоримся. Другого выбора у нас нет.