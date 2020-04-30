Балахнин: «Считаю, Головину нужно было идти в больший клуб, чем „Монако“»

Экс-наставник «Ростова» поделился мнением о полузащитнике «Монако» , с которым он работал в сборной России.

В этом сезоне «Монако» вновь выступил неудовлетворительно, но Головин становится одним из ведущих игроков клуба. Видно, что Саша становится сильнее и прибавляет в своём мастерстве. Трудно сказать, продолжит ли он выступать за «Монако» в следующем сезоне. Внутренне я изначально не был согласен с его выбором. Мне кажется, ему нужно было пойти в большой клуб. И уже, наверное, пора идти дальше. В команды, где он продолжит расти, где будет более высокая конкуренция и возможность выигрывать трофеи. Хотя, откровенно говоря, попасть в топ-клуб прямо сейчас будет всё равно непросто.