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Балахнин: «Считаю, Головину нужно было идти в больший клуб, чем „Монако“»

сегодня, 06:28

Экс-наставник «Ростова» Сергей Балахнин поделился мнением о полузащитнике «Монако» Александре Головине, с которым он работал в сборной России.

В этом сезоне «Монако» вновь выступил неудовлетворительно, но Головин становится одним из ведущих игроков клуба. Видно, что Саша становится сильнее и прибавляет в своём мастерстве. Трудно сказать, продолжит ли он выступать за «Монако» в следующем сезоне. Внутренне я изначально не был согласен с его выбором. Мне кажется, ему нужно было пойти в большой клуб. И уже, наверное, пора идти дальше. В команды, где он продолжит расти, где будет более высокая конкуренция и возможность выигрывать трофеи. Хотя, откровенно говоря, попасть в топ-клуб прямо сейчас будет всё равно непросто.

Бывший форвард «Ливерпуля» Флоран Синама-Понголь заявил, что Головина уже можно считать одним из лидеров «Монако».

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Все комментарии
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 08:04
У Монако проблем достаточно
112910415
112910415
сегодня в 07:54
абсолютно правильный выбран путь,
через ступеньки тут не перескочишь !
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 07:35
Как будто к Головину выстроилась очередь из топ-клубов Европы)
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 07:35
Уж куда взяли, там и играет. Главное внедриться в какой-нибудь из топ пяти чемпионатов, а там уже всё от Головина зависит. Удачи ему в любом случае!
Mark Luik
Mark Luik
сегодня в 06:38
он в Монако еле в состав попадает)
SSPZ
SSPZ
сегодня в 06:31
это только мнение Балахнина
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