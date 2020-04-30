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Синама-Понголь: «Головина точно можно назвать одним из лидеров „Монако“»

сегодня, 04:12

Экс-нападающий «Ливерпуля», «Атлетико» и «Ростова» Флоран Синама-Понголь поделился мнением о российском полузащитнике «Монако» Александре Головине.

Русским футболистам очень сложно выступать в зарубежных чемпионатах: другой язык, нужно адаптироваться к жизни в чужой стране. Освоиться в новом для себя чемпионате непросто, но Головину это удалось. Он очень умный футболист. И его точно можно назвать одним из лидеров «Монако», несмотря на то, что у них в принципе достаточно сильный состав. У Александра есть отличная возможность наслаждаться футболом и перенимать опыт у таких больших мастеров, как Сеск Фабрегас.

Ранее футбольный агент Тимур Гурцкая заявил, что Головин никогда не сможет достичь уровня игры хавбека «Ромы» Генриха Мхитаряна.

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Все комментарии
BIANCONERI27
BIANCONERI27
сегодня в 05:57
Ох ты же сколько лет не слышал про него.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 05:20
Так и есть!
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 04:38
Поздравляю Александра с высокой оценкой
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