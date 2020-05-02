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Болгарский ЦСКА поможет Давыдову, который не может вернуться в Россию

сегодня, 11:46

Софийский ЦСКА окажет помощь российскому нападающему Денису Давыдову, который не может вернуться в Россию из-за ситуации с коронавирусом.

Недавно Давыдов опубликовал сообщение, где заявил о невозможности вернуться в Россию, несмотря на организованный правительством Болгарии авиарейс София — Москва — София, билеты на который, по его словам, он приобрел.

Руководство ЦСКА окажет помощь россиянину — Давыдов сможет остаться в квартире, которую снимал, когда был игроком клуба, вплоть до возвращения в Россию.

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ДСА
ДСА
сегодня в 12:34
Квартиру оставят, но кормить не будут.
cska1948
cska1948 ответ cska vperiod (раскрыть)
сегодня в 12:34
Конечно есть! Но футболисты привыкли, что за них платит ДЯДЯ!
Сп62
Сп62
сегодня в 12:34
Свет не без добрых людей.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 12:11
Удачи софийскому Месси....
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 11:55
Неужели у Давыдова нет денег оплатить квартиру, бред какой то, что то тут не то.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 11:53
молодцы . хотя не думаю что он в этом нуждается))
shlomo
shlomo
сегодня в 11:48
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