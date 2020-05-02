Болгарский ЦСКА поможет Давыдову, который не может вернуться в Россию

Софийский ЦСКА окажет помощь российскому нападающему Денису Давыдову, который не может вернуться в Россию из-за ситуации с коронавирусом.
Недавно Давыдов опубликовал сообщение, где заявил о невозможности вернуться в Россию, несмотря на организованный правительством Болгарии авиарейс София — Москва — София, билеты на который, по его словам, он приобрел.
Руководство ЦСКА окажет помощь россиянину — Давыдов сможет остаться в квартире, которую снимал, когда был игроком клуба, вплоть до возвращения в Россию.