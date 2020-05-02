Болгарский ЦСКА поможет Давыдову, который не может вернуться в Россию

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сегодня, 11:46

Софийский ЦСКА окажет помощь российскому нападающему , который не может вернуться в Россию из-за ситуации с коронавирусом.

Недавно Давыдов опубликовал сообщение, где заявил о невозможности вернуться в Россию, несмотря на организованный правительством Болгарии авиарейс София — Москва — София, билеты на который, по его словам, он приобрел.