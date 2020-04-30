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Головин назвал трёх сильнейших футболистов в РПЛ, не считая игроков ЦСКА

сегодня, 14:01

Полузащитник «Монако» Александр Головин назвал трех сильнейших игроков в российской Премьер-лиге, не учитывая футболистов ЦСКА, за который он выступал ранее.

Крыховяк, Дзюба. А третьим могу назвать только игроков из ЦСКА. Пусть будут Чалов, Марио [Фернандес] и Акинфеев.

Самый памятный матч за ЦСКА — победа над Тулой со счетом 5:0 или 6:0. Почему-то я его запомнил. Я тогда прошел в соло и перекинул вратаря. Там еще наш Дзюба бегал тогда за «Арсенал».

Скучаю по всему в ЦСКА. Сложно выделить игрока, которого особенно не хватает. Всех игроков хотелось бы взять к себе. С кем я мечтаю провести время? Сложно сказать. С Чаловым хотел бы увидеться.

Ранее Головин прокомментировал досрочное завершение сезона в чемпионате Франции. 

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Все комментарии
minai
minai
сегодня в 15:45
Арсенал был обыгран конями в 1-м круге, и Дзюбы тогда в Туле не было. А весной конявые проиграли Арсеналу в Москве 0 - 2.
shlomo
shlomo
сегодня в 14:45
Может быть и так, а может и нет
BenderBender
BenderBender ответ VAN ARM (комментарий удален) (раскрыть)
сегодня в 14:24
Ну и, как у всех армейских, с правописанием беда)))
BenderBender
BenderBender
сегодня в 14:23
Крыховяк, Фернандес. Остальное шлак. Марио вообще бежать надо.
oFANATo
oFANATo
сегодня в 14:21
Скучает Александр по ЦСКА!
beefs
beefs
сегодня в 14:17
у каждого свое мнение
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 14:03
всё относительно, у каждого свои сильнейшие игроки.
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