Головин назвал трёх сильнейших футболистов в РПЛ, не считая игроков ЦСКА

Полузащитник «Монако» назвал трех сильнейших игроков в российской Премьер-лиге, не учитывая футболистов ЦСКА , за который он выступал ранее.

Крыховяк, Дзюба. А третьим могу назвать только игроков из ЦСКА . Пусть будут Чалов, Марио [Фернандес] и Акинфеев.

Самый памятный матч за ЦСКА — победа над Тулой со счетом 5:0 или 6:0. Почему-то я его запомнил. Я тогда прошел в соло и перекинул вратаря. Там еще наш Дзюба бегал тогда за «Арсенал».