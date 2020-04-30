Головин назвал трёх сильнейших футболистов в РПЛ, не считая игроков ЦСКА

Полузащитник «Монако» Александр Головин назвал трех сильнейших игроков в российской Премьер-лиге, не учитывая футболистов ЦСКА, за который он выступал ранее.
Крыховяк, Дзюба. А третьим могу назвать только игроков из ЦСКА. Пусть будут Чалов, Марио [Фернандес] и Акинфеев.
Самый памятный матч за ЦСКА — победа над Тулой со счетом 5:0 или 6:0. Почему-то я его запомнил. Я тогда прошел в соло и перекинул вратаря. Там еще наш Дзюба бегал тогда за «Арсенал».
Скучаю по всему в ЦСКА. Сложно выделить игрока, которого особенно не хватает. Всех игроков хотелось бы взять к себе. С кем я мечтаю провести время? Сложно сказать. С Чаловым хотел бы увидеться.
Ранее Головин прокомментировал досрочное завершение сезона в чемпионате Франции.