Экс-игрок «Спартака» Денис Давыдов покинул софийский ЦСКА

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сегодня, 09:38

Нападающий покинул софийский ЦСКА .

Экс-игрок московского «Спартака» согласился с предложением клуба и контракт был расторгнут по соглашению сторон с выплатой компенсации. Договор был рассчитан до июня 2023 года.

Решение было принято в связи со сложной экономической ситуацией в болгарском футболе из-за пандемии коронавируса.