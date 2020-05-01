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Экс-игрок «Спартака» Денис Давыдов покинул софийский ЦСКА

сегодня, 09:38

Нападающий Денис Давыдов покинул софийский ЦСКА.

Экс-игрок московского «Спартака» согласился с предложением клуба и контракт был расторгнут по соглашению сторон с выплатой компенсации. Договор был рассчитан до июня 2023 года.

Решение было принято в связи со сложной экономической ситуацией в болгарском футболе из-за пандемии коронавируса.

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Все комментарии
makkie
makkie
сегодня в 10:31, ред.
Да уж, подпортил себе Денис карьеру.
Вначале в открытую носил кепку СКА и ходил на их матчи... потом перешёл в софийский цска.
Теперь никому не нужен(
Красно Синий воин
Красно Синий воин
сегодня в 09:51
Не прижился красно-белый у красно-синих.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 09:49
Обалдеть...парню уже 26-й год....
Перспективный был игрок....жаль не срослось в московском клубе....
beefs
beefs
сегодня в 09:49
к чему говорят о том что он воспитанник Спартака, все равно дороги в Спартак для него нет
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 09:47
фнл теперь- не дальше))
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 09:42
Прогнали, по рукам пойдёт хрюща.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 09:38
Куда дальше пойдет?
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