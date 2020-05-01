Экс-игрок «Спартака» Денис Давыдов покинул софийский ЦСКА

Нападающий Денис Давыдов покинул софийский ЦСКА.
Экс-игрок московского «Спартака» согласился с предложением клуба и контракт был расторгнут по соглашению сторон с выплатой компенсации. Договор был рассчитан до июня 2023 года.
Решение было принято в связи со сложной экономической ситуацией в болгарском футболе из-за пандемии коронавируса.
Вначале в открытую носил кепку СКА и ходил на их матчи... потом перешёл в софийский цска.
Теперь никому не нужен(
Вначале в открытую носил кепку СКА и ходил на их матчи... потом перешёл в софийский цска.
Теперь никому не нужен(
Перспективный был игрок....жаль не срослось в московском клубе....
Перспективный был игрок....жаль не срослось в московском клубе....