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Головин о завершении сезона во Франции: «Грустно, но это необходимая мера»

сегодня, 13:34

Полузащитник «Монако» Александр Головин поделился мнением о досрочном завершении сезона во французской Лиге 1 из-за пандемии коронавируса.

Грустно, что досрочно закончился чемпионат Франции. Но в связи с такими обстоятельствами это необходимая мера. На это надо реагировать максимально адекватно. Конечно, «Монако» только набрал ход, но ничего не поделать, в жизни надо ко всему быть готовым.

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Все комментарии
Аpбитр
Аpбитр ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 14:16
Чуть подредактировал свой комментарий.
Если ничего не успеем добавить в линию, то да, по событию.
oFANATo
oFANATo
сегодня в 14:04, ред.
Правительству во Франции виднее!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ Аpбитр (раскрыть)
сегодня в 14:03
А как же победитель? По событию определится?
STVA 1
STVA 1
сегодня в 14:01
Жаль
Аpбитр
Аpбитр ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 13:57, ред.
Добрый день.
К сожалению пока линии нет :(
SSPZ
SSPZ
сегодня в 13:57
Весёлого мало... Это факт...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 13:44
Уважаемые, а линии в КП не будет? Хоть по белорусскому резерву или бабам погадать.
Накрайняк туркмены...
VIPded
VIPded
сегодня в 13:40
Чёйта так и нет в линии события для финалистов... А мне на работку скоро убегать надо... )))
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 13:39
Грустно и печально но надо смириться.
2jv8zefakbz8
2jv8zefakbz8
сегодня в 13:38
Никуда не денешься, приходится смиряться.
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