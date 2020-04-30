Головин о завершении сезона во Франции: «Грустно, но это необходимая мера»

Полузащитник «Монако» Александр Головин поделился мнением о досрочном завершении сезона во французской Лиге 1 из-за пандемии коронавируса.
Грустно, что досрочно закончился чемпионат Франции. Но в связи с такими обстоятельствами это необходимая мера. На это надо реагировать максимально адекватно. Конечно, «Монако» только набрал ход, но ничего не поделать, в жизни надо ко всему быть готовым.
Если ничего не успеем добавить в линию, то да, по событию.
Если ничего не успеем добавить в линию, то да, по событию.
К сожалению пока линии нет :(
К сожалению пока линии нет :(
Накрайняк туркмены...
Накрайняк туркмены...