Влашич выставил на аукцион футболку с победного матча против «Реала»

Полузащитник «Аталанты» Алехандро Гомес объявил о начале благотворительной акции, в которой футболисты выставляют на аукцион свои игровые футболки.
В акции принял участие полузащитник ЦСКА Никола Влашич. 22-летний хавбек выставил на аукцион свою футболку с победного матча Лиги чемпионов против мадридского «Реала» (3:0) 13 декабря 2018 года. Деньги от продажи футболки пойдут на помощь больнице в Сплите (Хорватия), где родился игрок.
Ранее на аукционе продали футболку Тьерри Анри и направили деньги медикам.
Ну а коли вы кони о трусах зафетешили то хочу поинтересоваться, Акинфеев трусы с Лудогорцем не выставлял на аукцион?! Или они не отстирываются?!)
Ну а коли вы кони о трусах зафетешили то хочу поинтересоваться, Акинфеев трусы с Лудогорцем не выставлял на аукцион?! Или они не отстирываются?!)
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Бронзовая медаль Янчика, завоеванная с ЦСКА в чемпионате России 2007 года, продана в одном из ломбардов Варшавы за 1000 злотых (порядка 230 евро или 16 тысяч рублей).
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Бронзовая медаль Янчика, завоеванная с ЦСКА в чемпионате России 2007 года, продана в одном из ломбардов Варшавы за 1000 злотых (порядка 230 евро или 16 тысяч рублей).
Куда уж Ливерпулю до Лудогорцев)))
Куда уж Ливерпулю до Лудогорцев)))
Николе уважение.
Николе уважение.