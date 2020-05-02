Влашич выставил на аукцион футболку с победного матча против «Реала»

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сегодня, 18:49

Полузащитник «Аталанты» объявил о начале благотворительной акции, в которой футболисты выставляют на аукцион свои игровые футболки.

В акции принял участие полузащитник ЦСКА . 22-летний хавбек выставил на аукцион свою футболку с победного матча Лиги чемпионов против мадридского «Реала» (3:0) 13 декабря 2018 года. Деньги от продажи футболки пойдут на помощь больнице в Сплите (Хорватия), где родился игрок.

Ранее на аукционе продали футболку Тьерри Анри и направили деньги медикам.