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Влашич выставил на аукцион футболку с победного матча против «Реала»

сегодня, 18:49
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)0 : 3Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Полузащитник «Аталанты» Алехандро Гомес объявил о начале благотворительной акции, в которой футболисты выставляют на аукцион свои игровые футболки.

В акции принял участие полузащитник ЦСКА Никола Влашич. 22-летний хавбек выставил на аукцион свою футболку с победного матча Лиги чемпионов против мадридского «Реала» (3:0) 13 декабря 2018 года. Деньги от продажи футболки пойдут на помощь больнице в Сплите (Хорватия), где родился игрок.

Ранее на аукционе продали футболку Тьерри Анри и направили деньги медикам.

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Все комментарии
ziborock
ziborock
сегодня в 20:04
Кто мне скажет что позорней, 7 от Ливерпуля или 5 от Лудогорца!
Ну а коли вы кони о трусах зафетешили то хочу поинтересоваться, Акинфеев трусы с Лудогорцем не выставлял на аукцион?! Или они не отстирываются?!)
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ Legend 6 (раскрыть)
сегодня в 19:58
Роман, от Ваших комментариев не Барсой, а СпаМом попахивает, как от трусов Семинольного))))))) Без обид, просто факт.
ziborock
ziborock ответ cska vperiod (раскрыть)
сегодня в 19:55
Федун по барахолкам не шастает!)
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Бронзовая медаль Янчика, завоеванная с ЦСКА в чемпионате России 2007 года, продана в одном из ломбардов Варшавы за 1000 злотых (порядка 230 евро или 16 тысяч рублей).
oFANATo
oFANATo
сегодня в 19:51
Футболка со знаменитого победного матча с Реалом!
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 19:50, ред.
Предлагаем федуну купить футболку Николы.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 19:50
Распродает гардероб за ненадобностью.
ziborock
ziborock
сегодня в 19:48
Судя по тому что Влашич полтора года берег эту футболку, вряд ли он выставил оригинал. Оригинал у него под подушкой!)
Оливье Гpуйяp
Оливье Гpуйяp ответ Legend 6 (раскрыть)
сегодня в 19:42
Как и Ливерпуль до Санкт-Галленов. BWOAH BWOAH
Legend 6
Legend 6 ответ Оливье Гpуйяp (раскрыть)
сегодня в 19:40
Но Реал не дотягивает до великих Лудогорцев.
Оливье Гpуйяp
Оливье Гpуйяp ответ Legend 6 (раскрыть)
сегодня в 19:27
Куда уж Реалу до Легий, Санкт-Галленов, АЕКов, ПАОКов....
Legend 6
Legend 6 ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
сегодня в 19:25
Конечно😂
Куда уж Ливерпулю до Лудогорцев)))
Legend 6
Legend 6 ответ Оливье Гpуйяp (раскрыть)
сегодня в 19:23
Даже если бы и проиграл, ликвидность футболки Влашича от этого не поменялась.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ Legend 6 (раскрыть)
сегодня в 19:22, ред.
От этих трусов за версту несёт позорным 0:7))))))
Николе уважение.
beefs
beefs
сегодня в 19:20
неужели кто то купит
Оливье Гpуйяp
Оливье Гpуйяp
сегодня в 19:12
Влашичу - суперуважение! В Хорватии с этой заразой жесть была, тк там ещё и землетрясение. Верный патриот своей страны.
Оливье Гpуйяp
Оливье Гpуйяp ответ Legend 6 (раскрыть)
сегодня в 19:06
Но немногим дешевле шнурков Месси, в которых он чуть не проиграл спартаку
Legend 6
Legend 6 ответ Z. Kramer (раскрыть)
сегодня в 19:01
Трусы Селихова ликвидней тряпки Влашича, Акинфеева и Дзагоева вместе взятые.
Z. Kramer
Z. Kramer ответ Footbolista (раскрыть)
сегодня в 18:58
А Селихов выставит свои трусы на аукцион в которых он в Ливерпуле семёрочку получил?
VIPded
VIPded
сегодня в 18:57
Скромная, но помощь...
Footbolista
Footbolista
сегодня в 18:54
Кому нужна футболка игрока команды, занявшей последнее место в группе ЛЧ?)...непонятно...он еще в этой футболке и Лудогорцу проиграл))...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 18:53
Есть чем гордится. Интересно, у кого аыревел, или свою продаст?
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 18:52
интересно сколько будет стоить)
6u4gqgmq85pn
6u4gqgmq85pn
сегодня в 18:49
Хорошо. Кто нибудь купит.
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