Тимощук: «Ван Гал не только снимал штаны, но и вытаскивал челюсть изо рта»

Бывший игрок «Баварии» вспомнил совместную работу с тренером .

Считаю, что многие вещи были несправедливы. Столько абсурдного происходило! Как тренера я ван Гала оцениваю высоко, но коммуникация с игроками у него была не на высоком уровне. Так уж он устроен. Ладно, штаны снял на всем известной установке. Но он ведь и челюсть как-то достал изо рта. Чего-то рассказывает, завелся, та-та-та… И – раз! Неудивительно, что он потом в Англии перед четвертым рефери падал на спину. А еще как-то Роббен забил, побежал к нему праздновать, ван Гал вдруг испугался, стал убегать и заднюю поверхность бедра порвал! Хромать стал… Мы смеялись, конечно.