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Тимощук: «Ван Гал не только снимал штаны, но и вытаскивал челюсть изо рта»

сегодня, 23:30

Бывший игрок «Баварии» Анатолий Тимощук вспомнил совместную работу с тренером Луи ван Галом.

Считаю, что многие вещи были несправедливы. Столько абсурдного происходило! Как тренера я ван Гала оцениваю высоко, но коммуникация с игроками у него была не на высоком уровне. Так уж он устроен. Ладно, штаны снял на всем известной установке. Но он ведь и челюсть как-то достал изо рта. Чего-то рассказывает, завелся, та-та-та… И – раз! Неудивительно, что он потом в Англии перед четвертым рефери падал на спину. А еще как-то Роббен забил, побежал к нему праздновать, ван Гал вдруг испугался, стал убегать и заднюю поверхность бедра порвал! Хромать стал… Мы смеялись, конечно. 

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Все комментарии
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 23:37
Повезло. Другие тренируют, снимая штаны и не вынимая
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 23:34
Обычно говорят «зуб даю», а ван гал челюсть давал)
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