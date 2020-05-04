Петржела: «Думаю, коронавирус не так страшен, как его преподносят»

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела рассказал о том, какая сейчас ситуация с коронавирусом в Чехии.
Чехия медленно возвращается к обычному ритму жизни. Магазины и другие заведения открываются. Сам часто выхожу на улицу, никаких штрафов нет. Можно заниматься спортом, бегать в парках, например. Футбол в Чехии возобновят в конце мая, но пока будем играть без зрителей.
Кроме коронавируса есть и другие заразы. Но в Чехии нет такой паники, как в других странах. Думаю, этот вирус не так страшен, как его преподносят. Слышал, что в России ввели штрафы за нарушение самоизоляции. Это катастрофа, когда человек не может выйти на улицу и заниматься спортом. В закрытой квартире очень тяжело находиться!
Из-за коронавируса в Чехии пострадал бизнес. Конечно, для экономики это большой удар. Но государство помогает деньгами. Выплачивают 25 тыс. крон в месяц (примерно 75 тыс. рублей) всем — без разницы, работаешь ты или нет. Коммунальные услуги, кредиты и ипотеки мы не выплачиваем несколько месяцев.
Ранее Петржела высказался насчет недавнего скандала вокруг вратаря «Крыльев Советов» Евгения Фролова.
75 тыс в месяц каждому (при том, что там еда не дороже нашей), коммуналка компенсируется с ипотекой.
Вы что, не читали наших политиков?
- Собчак сказала, что бедные все прожрут, им нет смысла давать.
- Собянин сказал, что денег для бедных нет, нужно гранитные бордюры на 213 миллионов долларов у принадлежащего своему доверенному лицу завода покупать.
- Греф сказал, что это нецелесообразно.
Что там за экономика вообще такая, как так?
75 тыс в месяц каждому (при том, что там еда не дороже нашей), коммуналка компенсируется с ипотекой.
Вы что, не читали наших политиков?
- Собчак сказала, что бедные все прожрут, им нет смысла давать.
- Собянин сказал, что денег для бедных нет, нужно гранитные бордюры на 213 миллионов долларов у принадлежащего своему доверенному лицу завода покупать.
- Греф сказал, что это нецелесообразно.
Что там за экономика вообще такая, как так?