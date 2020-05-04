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Петржела: «Думаю, коронавирус не так страшен, как его преподносят»

сегодня, 19:42

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела рассказал о том, какая сейчас ситуация с коронавирусом в Чехии.

Чехия медленно возвращается к обычному ритму жизни. Магазины и другие заведения открываются. Сам часто выхожу на улицу, никаких штрафов нет. Можно заниматься спортом, бегать в парках, например. Футбол в Чехии возобновят в конце мая, но пока будем играть без зрителей.

Кроме коронавируса есть и другие заразы. Но в Чехии нет такой паники, как в других странах. Думаю, этот вирус не так страшен, как его преподносят. Слышал, что в России ввели штрафы за нарушение самоизоляции. Это катастрофа, когда человек не может выйти на улицу и заниматься спортом. В закрытой квартире очень тяжело находиться!

Из-за коронавируса в Чехии пострадал бизнес. Конечно, для экономики это большой удар. Но государство помогает деньгами. Выплачивают 25 тыс. крон в месяц (примерно 75 тыс. рублей) всем — без разницы, работаешь ты или нет. Коммунальные услуги, кредиты и ипотеки мы не выплачиваем несколько месяцев.

Ранее Петржела высказался насчет недавнего скандала вокруг вратаря «Крыльев Советов» Евгения Фролова

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Все комментарии
Twisted
Twisted
сегодня в 20:33
Нормальная власть как и во всех цивилизованных странах оттого и все по человечески
bacek15
bacek15
сегодня в 20:27, ред.
75 тр в месяц? Ну это просто коммунизм какой-то!!
Caniggia
Caniggia
сегодня в 20:13
Просто в Чехии адекватная, некоррумпированная власть, заботящаяся о своём народе, а не омерзительная бандитская, воровская шайка, доведшая до нищей ручки свой народ и разграбившая страну. Мировое позорище и срамота!
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 20:10
Ты же старый игроман,так почему не сыграть в "чешскую рулетку",отправившись поработать медбратом в госпиталь для коронаносителей? А мы со стороны посмотрим результат.А то:"Я думаю"...
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 20:09
Пока во всех нормальных странах мира помогают своим гражданам пережить беду и только в Росии называют своих жителей дармоедами и удивляются а с какой это стати государство должно помогать. Вы уж там как небудь сами держитесь. Как вам такое а?
oFANATo
oFANATo
сегодня в 20:02
Живут же люди...Выплачивают 25 тыс. крон в месяц (примерно 75 тыс. рублей) всем — без разницы, работаешь ты или нет. Коммунальные услуги, кредиты и ипотеки мы не выплачиваем несколько месяцев.
4RT
4RT ответ cska vperiod (раскрыть)
сегодня в 20:01
Она в кремле сидит
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 19:59
Возможно и Петржела и прав но какая то хрень всё равно есть.
-CaНиTaр_Лeсa-_5
-CaНиTaр_Лeсa-_5 ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
сегодня в 19:57, ред.
Там просто страной не управляет ОПГ
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
сегодня в 19:54, ред.
"Из-за коронавируса в Чехии пострадал бизнес. Конечно, для экономики это большой удар. Но государство помогает деньгами. Выплачивают 25 тыс. крон в месяц (примерно 75 тыс. рублей) всем — без разницы, работаешь ты или нет. Коммунальные услуги, кредиты и ипотеки мы не выплачиваем несколько месяцев."

75 тыс в месяц каждому (при том, что там еда не дороже нашей), коммуналка компенсируется с ипотекой.

Вы что, не читали наших политиков?

- Собчак сказала, что бедные все прожрут, им нет смысла давать.
- Собянин сказал, что денег для бедных нет, нужно гранитные бордюры на 213 миллионов долларов у принадлежащего своему доверенному лицу завода покупать.
- Греф сказал, что это нецелесообразно.

Что там за экономика вообще такая, как так?
-CaНиTaр_Лeсa-_5
-CaНиTaр_Лeсa-_5
сегодня в 19:45
Оно рано или поздно достанет всех
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