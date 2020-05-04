Слезы Моуриньо и свет в конце тоннеля

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сегодня, 12:27

Без футбола Жозе Моуриньо страдает. Но времени даром не теряет, успевая заняться благотворительностью и поговорить с журналистами. «Соккер.ру» собрал последние заявления Особенного.

Главный тренер «Тоттенхэма» пытается заполнить пустоту без футбола. Ранее он поучаствовал в работе волонтерского центра, который помогает зараженным коронавирусом, а также тем, кто находится на карантине. На этом он не успокоился и помог с доставкой свежих фруктов и овощей из сада «Тоттенхэма» в центр распределения продуктов питания на стадионе. Обычно он используется для клубных нужд, но сейчас работает на продовольственный альянс, который обеспечивает продуктами питания уязвимые слои населения. Кроме того, Моуриньо успевает поболтать с журналистами и предаться воспоминаниям. Вот некоторые из его тезисов из бесед с Marca и Sky Sports.

О благотворительности

Я очень горжусь тем, что делает мой клуб. Это все клуб. Он потрясающий. Сомневаюсь, что люди знают на сто процентов, какую работу проводит клуб, что происходит на стадионе. Когда ты делаешь хорошие вещи, не нужно это афишировать. Ты делаешь это от всего сердца, просто так. И именно такой я вижу работу клуба.

О футбольном мире

Я скучаю по футболу, но стараюсь не быть эгоистичным, сохранять уравновешенность и человечность. Точнее будет сказать, что я скучаю по нашему миру, по нашему делу. Футбол – это часть моего мира. Но мы должны быть терпеливыми. Это борьба, в которой мы все должны принять участие. Надеюсь, что все будут здоровы. Мне очень жаль семьи, разрушенные плохими новостями. У нас на стадионе открыт медицинский центр. И это странное эмоциональное ощущение. Приходя сюда, ты пытаешься представить, как тут проходит обычный день: перед матчем, во время матча, после матча. А видишь невероятное медицинское учреждение.

О завершении сезона

Я предпочитаю видеть свет в конце тоннеля. Если мы сыграем оставшиеся девять матчей в чемпионате, это будет хорошо для всех нас. Это будет хорошо для футбола, для Премьер-Лиги. Если мы будем играть на закрытом стадионе, я предпочту думать, что он не закрыт. Если есть телекамеры, значит, миллионы и миллионы людей на это смотрят. Поэтому если однажды мы выйдем на этот пустой стадион, он не будет пустым на самом деле.

О тренировках во время изоляции

Еще до остановки чемпионата мы постарались создать для игроков условия, чтобы они могли тренироваться, если все остановится. И это случилось через несколько дней. Мы оборудовали их дома необходимым инвентарем для занятий. Наши IT-специалисты организовали удаленную работу. Я горжусь всеми, кто участвовал в этом, а также игроками, которые усердно работают в этих непривычных условиях.

О 15-летии первого чемпионского титула в Англии, добытого с «Челси» в 2005 году

Я предпочитаю думать о том, что у меня будет четвертое чемпионство в Англии. Три у меня есть. И я думаю о четвертом.

О победе с «Реалом» в чемпионате Испании в 2012 году с 100 очками и 121 голом

Мне трудно сказать, был ли это пик моей тренерской карьеры. Но я уверен, что это был важный момент, потому что мы покончили с доминированием «Барселоны» наилучшим из возможных способов. Наша команда была лучшей в Европе. Мы умели проходить к воротам соперника быстро, прямо, уверенно, почти не разрывая комбинации. Мы не только победили в лиге, но и сделали это таким образом, что вошли в историю.

О разочаровании от проигрыша «Баварии» в полуфинале Лиги чемпионов-2011/12

В том сезоне «Реал» был лучшей командой Европы. Поэтому мы так тяжело переживали вылет от «Баварии». К сожалению, это футбол. Роналду, Кака, Рамос не реализовали пенальти в серии. Три настоящих футбольных монстра. Но они тоже люди. Эта ночь – единственный раз в моей карьере тренера, когда я плакал после поражения. Я хорошо это помню. Мы с Айтором Каранкой остановились перед моим домом и плакали в машине. Это было очень тяжело. Потому что мы были реально лучшими в том сезоне.

О ключевой фигуре в чемпионском «Реале»

Я не люблю говорить об отдельных игроках. Ни о Роналду, ни о других. Каждый игрок был очень важен, потому что у каждого была четкая роль в команде. Все они хотели выигрывать матчи, трофеи. Все они знали, что важны, потому что видели, как вносят вклад в успех. В этом смысле я хорошо помню работу Кальехона и Гранеро, который не были игроками стартового состава, но сохраняли важность для команды. Правда в том, что та команда заслужила победу в чемпионате и Лиге чемпионов.

О самом ценном чемпионском титуле

Это был мой личный «хет-трик», если мы оставляем в стороне титул в Португалии, естественно. Я хотел выиграть в Италии, Англии и Испании. И я все еще единственный тренер, которому это удалось. Правда в том, что я действительно хотел войти в историю футбола таким образом. Конечно, мне ценны все эти титулы.

О том, что он якобы приверженец оборонительной игры