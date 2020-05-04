Почеттино может возглавить «Ньюкасл», если клуб купит Коутиньо

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сегодня, 13:18

Экс-наставник «Тоттенхэма» может возглавить «Ньюкасл», если клуб пообещает ему покупку вингера «Барселоны» .

Аргентинский наставник является большим поклонником таланта Коутиньо и хотел приобрести бразильца в «Тоттенхэм» прошлым летом. Однако трансфер заблокировал президент «шпор» Дэниел Леви.

Как сообщается, «Ньюкасл» готов удовлетворить требования Почеттино и заплатить «Барселоне» 87 млн фунтов за Коутиньо, провернув первую громкую сделку, когда клуб перейдет в руки новых владельцев. В услугах 27-летнего бразильца также был заинтересован лондонский «Челси», однако «синие» не готовы платить за Филиппе такую большую сумму.

Самому Коутиньо нравится идея с возвращением в Премьер-Лигу, где он рассчитывает вернуть свою прежнюю форму.