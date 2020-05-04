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Почеттино может возглавить «Ньюкасл», если клуб купит Коутиньо

сегодня, 13:18

Экс-наставник «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино может возглавить «Ньюкасл», если клуб пообещает ему покупку вингера «Барселоны» Филиппе Коутиньо.

Аргентинский наставник является большим поклонником таланта Коутиньо и хотел приобрести бразильца в «Тоттенхэм» прошлым летом. Однако трансфер заблокировал президент «шпор» Дэниел Леви.

Как сообщается, «Ньюкасл» готов удовлетворить требования Почеттино и заплатить «Барселоне» 87 млн фунтов за Коутиньо, провернув первую громкую сделку, когда клуб перейдет в руки новых владельцев. В услугах 27-летнего бразильца также был заинтересован лондонский «Челси», однако «синие» не готовы платить за Филиппе такую большую сумму.

Самому Коутиньо нравится идея с возвращением в Премьер-Лигу, где он рассчитывает вернуть свою прежнюю форму.

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fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22
сегодня в 14:29
Еше один денежний мешок?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 13:50
Поначалу подумал, что Коутиньо купит Ньюкасл ;)
dimagas2
dimagas2
сегодня в 13:39
Ну такое себе усиление.
particular
particular
сегодня в 13:31, ред.
Аргентинец пробует верёвки вить из своих возможных работодателей ради удовлетворения своих прихотей..:))
Альфамен
Альфамен ответ ДАША Д (раскрыть)
сегодня в 13:23
Чтоб стать грандом одних денег мало...
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 13:20
Совсем не плохое условие
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 13:20
Похоже скоро будет новый гранд.
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