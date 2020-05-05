Адвокат: «Кейт хочет тренировать „Ливерпуль“ или „Фенербахче“»

Экс-нападающий «Ливерпуля» и «Фенербахче» хочет вернуться в один из своих бывших клубов в качестве тренера. Об этом рассказал наставник «Фейеноорда» .

Кейта не будет в «Фейеноорде» в этом году. В настоящее время он работает над переходом на должность главного тренера.

Кейт хочет стать тренером «Ливерпуля» или «Фенербахче». Его очень ценят в этих клубах.

Я думаю, что «Фенербахче» стал бы для него идеальным вариантом.