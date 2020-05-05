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Адвокат: «Кейт хочет тренировать „Ливерпуль“ или „Фенербахче“»

сегодня, 14:39

Экс-нападающий «Ливерпуля» и «Фенербахче» Дирк Кейт хочет вернуться в один из своих бывших клубов в качестве тренера. Об этом рассказал наставник «Фейеноорда» Дик Адвокат.

Кейта не будет в «Фейеноорде» в этом году. В настоящее время он работает над переходом на должность главного тренера.

Кейт хочет стать тренером «Ливерпуля» или «Фенербахче». Его очень ценят в этих клубах.

Я думаю, что «Фенербахче» стал бы для него идеальным вариантом.

Ранее появились слухи о том, что Кейт мог стать совладельцем «Болтона».

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cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 15:09
Развалит любой клуб.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 14:41
То есть сразу хочет на кипящую сковородку.
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