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Экс-игрок «Динамо» Ромащенко рассказал о своём однофамильце-герое ВОВ

сегодня, 13:50

Бывший полузащитник московского «Динамо» Максим Ромащенко в рамках акции, приуроченной к 75-й годовщине победы СССР в Великой Отечественной Войне, от имени своего однофамильца рассказал, как тот отличился на фронте.

На фронте я оказался в начале 43-го. Мне было 24. Тяжёлый, страшный год. Тогда и представить не мог, что дойду почти до самого Берлина.

В районе Орла нам нужно было прорвать оборону противника. Я командир и со своим взводом бросаюсь в прорыв. Танки, пехота — всё смешалось. Идёт жестокий бой. Лично уничтожил семерых, а всего мы положили под сотню немцев. Сожгли два танка. Как жив остался — не помню.

В 44-м освобождали Беларусь. Однажды я остался в боевом охранении. Сторожим тыл от разведчиков врага. И тут нападают, пошли в рукопашную. Тяжко пришлось, ранили меня прилично. Но троих языков мы взяли.

Ещё под Минском дело было. Теперь уже самого послали с бойцами в разведку. Нас заметили. Я гранату в танк — нет танка. Взяли противника числом и умением. Пятерых в плен привели. За это дали мне орден Отечественной войны второй степени.

 

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mihaluch
mihaluch
сегодня в 14:32
Сочинение на тему "Как я провёл войну, и как удалось выжить".
VIPded
VIPded
сегодня в 13:55
Вот такие выступления футболистов только приветствуются! Молодец!
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