Врач «Локомотива» добровольно работает в клинике для больных коронавирусом

Врач «Локомотива» Никита Карлицкий рассказал, что вместе с братом пошел работать дежурным доктором в московском Центре оториноларингологии ФМБА , который временно переоборудован в клинику для больных коронавирусом.

Параллельно он выполняет обязанности в «Локомотиве», удаленно отслеживая здоровье футболистов.

Клуб знает, что я делаю. Все активно меня поддерживают — от руководства до игроков. Мы все равно на карантине, тренировок нет. Я с футболистами напрямую не контактирую, общаюсь только по телефону.

Почему пошел работать? Нужны руки, поэтому вместе с братом приняли такое решение. Он у меня тоже врач — олимпийской сборной по пляжному волейболу.

Что-то за это заплатят, но мы даже не в курсе, сколько получим. Деньги для нас были не главным фактором. Мы могли бы сидеть дома, но устали. Ничего пафосного в этом нет. В больнице требовались люди, а мы все равно сидели без дела, поскольку на карантине нет тренировок. Почувствовали врачебную ответственность. Было желание помочь коллегам.

Что касается здоровья, то будем надеяться, что все будет хорошо. Когда пришли, сдавали анализы, по ним все нормально. Теперь надо сдавать их каждую неделю.