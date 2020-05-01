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Заявление ПФЛ: «Возобновление соревнований является затруднительным»

сегодня, 20:15

Профессиональная футбольная лига провела совещание, в ходе которого обсуждался вопрос о возобновления матчей сезона 2019-2020.

При рассмотрении данного вопроса учитывались следующие факторы: отсутствие у футбольных клубов возможности в текущий и ближайший периоды проводить тренировочные и соревновательные мероприятия команд на спортивных объектах в городе и регионе; существующая неопределенность по срокам возобновления соревнований; возникновение дополнительных организационных и финансовых издержек футбольных клубов при продлении периода приостановки соревнований на июнь 2020 года.

Ранее футбольными клубами ПФЛ в ходе видеоконференций в апреле 2020 года было отмечено, что для проведения оставшихся игр ОЛИМП – Первенства России по футболу среди команд клубов ПФЛ 2019-2020 годов в соответствии с регламентом и календарем соревнований необходим период 1,5 календарных месяца, также дополнительно потребуется период от трех недель для тренировочных занятий команды после длительного вынужденного простоя.

С учетом указанных обстоятельств возобновление соревнований является затруднительным.

Совет и администрация Лиги считают, что в случае принятия решения о досрочном завершении ОЛИМП – Первенства России по футболу среди команд клубов ПФЛ 2019-2020 годов, командам ПФЛ, которые имеют лучшие спортивные показатели и соответствуют установленным требованиям, должна быть предоставлена возможность перехода в ФНЛ на основании регламентирующих документов Российского футбольного союза.

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cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 21:11
Тут с ПЛ незнают как быть а с ПФЛ тем более.
VIPded
VIPded
сегодня в 21:00
Вот ПФЛ доигрывать и нет смысла...
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 20:35
это всё трёп))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 20:23, ред.
Есть слова "Возобновим" и "Не возобновим".........
Сидят..совещания проводят бессмысленные...после которых и вердикт вынести не в силах...
Говорильня...и трата денег...
Ничегонерешающий Совет и Администрация Лиги....
shlomo
shlomo
сегодня в 20:15
Все понятно было ...уже говорили об этом
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