Заявление ПФЛ: «Возобновление соревнований является затруднительным»

Профессиональная футбольная лига провела совещание, в ходе которого обсуждался вопрос о возобновления матчей сезона 2019-2020.
При рассмотрении данного вопроса учитывались следующие факторы: отсутствие у футбольных клубов возможности в текущий и ближайший периоды проводить тренировочные и соревновательные мероприятия команд на спортивных объектах в городе и регионе; существующая неопределенность по срокам возобновления соревнований; возникновение дополнительных организационных и финансовых издержек футбольных клубов при продлении периода приостановки соревнований на июнь 2020 года.
Ранее футбольными клубами ПФЛ в ходе видеоконференций в апреле 2020 года было отмечено, что для проведения оставшихся игр ОЛИМП – Первенства России по футболу среди команд клубов ПФЛ 2019-2020 годов в соответствии с регламентом и календарем соревнований необходим период 1,5 календарных месяца, также дополнительно потребуется период от трех недель для тренировочных занятий команды после длительного вынужденного простоя.
С учетом указанных обстоятельств возобновление соревнований является затруднительным.
Совет и администрация Лиги считают, что в случае принятия решения о досрочном завершении ОЛИМП – Первенства России по футболу среди команд клубов ПФЛ 2019-2020 годов, командам ПФЛ, которые имеют лучшие спортивные показатели и соответствуют установленным требованиям, должна быть предоставлена возможность перехода в ФНЛ на основании регламентирующих документов Российского футбольного союза.
Сидят..совещания проводят бессмысленные...после которых и вердикт вынести не в силах...
Говорильня...и трата денег...
Ничегонерешающий Совет и Администрация Лиги....
Сидят..совещания проводят бессмысленные...после которых и вердикт вынести не в силах...
Говорильня...и трата денег...
Ничегонерешающий Совет и Администрация Лиги....