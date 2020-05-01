Заявление ПФЛ: «Возобновление соревнований является затруднительным»

Профессиональная футбольная лига провела совещание, в ходе которого обсуждался вопрос о возобновления матчей сезона 2019-2020.

При рассмотрении данного вопроса учитывались следующие факторы: отсутствие у футбольных клубов возможности в текущий и ближайший периоды проводить тренировочные и соревновательные мероприятия команд на спортивных объектах в городе и регионе; существующая неопределенность по срокам возобновления соревнований; возникновение дополнительных организационных и финансовых издержек футбольных клубов при продлении периода приостановки соревнований на июнь 2020 года.

Ранее футбольными клубами ПФЛ в ходе видеоконференций в апреле 2020 года было отмечено, что для проведения оставшихся игр ОЛИМП – Первенства России по футболу среди команд клубов ПФЛ 2019-2020 годов в соответствии с регламентом и календарем соревнований необходим период 1,5 календарных месяца, также дополнительно потребуется период от трех недель для тренировочных занятий команды после длительного вынужденного простоя.

С учетом указанных обстоятельств возобновление соревнований является затруднительным.