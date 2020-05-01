«Врачи — наши герои!». РФС вместе с «Лужниками» поблагодарил врачей

Российский футбольный союз и спортивный комплекс «Лужники» выразили благодарность врачам за борьбу с пандемией коронавируса.
На медиакровле «Лужников» добавили интерактивную надпись «Врачи — наши герои! Спасибо!».
Российский футбольный союз и спортивный комплекс «Лужники» выразили благодарность врачам за борьбу с пандемией коронавируса.
На медиакровле «Лужников» добавили интерактивную надпись «Врачи — наши герои! Спасибо!».
До штрафа не дошло, но было неприятно.
До штрафа не дошло, но было неприятно.