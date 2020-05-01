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«Врачи — наши герои!». РФС вместе с «Лужниками» поблагодарил врачей

сегодня, 15:37

Российский футбольный союз и спортивный комплекс «Лужники» выразили благодарность врачам за борьбу с пандемией коронавируса.

На медиакровле «Лужников» добавили интерактивную надпись «Врачи — наши герои! Спасибо!».

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sihafazatron
sihafazatron ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
сегодня в 16:35
Да и таких случаев куча, бывает и хуже(( и сам могу много чего рассказать из личного опыта, но это футбольный сайт)))
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 16:17
Тоже прошел через это. Только было по другому. У супруги температура, почти 39. Слабость, озноб, горло, диарея. Я на измене). Сбили температуру. Вызвал скорую утром. Приехали, медбрат посмотрел, записал, уехали. Пока супруга в больничке проходила тест, в дом постучалась полиция. На вопрос:"Шо такое?" Ответ:" Мне нужна супруга взять показания". Как выяснилось потом из больнички позвонили в полицию, за ложный вызов.
До штрафа не дошло, но было неприятно.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 16:13
Так и есть
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 15:46
врачам поклон! думал дела с медиками у нас хуже
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 15:39
Только не все герои( недавно у товарища температура поднималась до 40 и скорая к нему просто не поехала, сказали, чтобы сам в больничку добирался. И это далеко не единственный случай
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 15:38
Это точно, герои...
beefs
beefs
сегодня в 15:38
никто не возражает
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