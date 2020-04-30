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ФНЛ приняла решение завершить чемпионат досрочно

сегодня, 13:05

Сообщается, что сегодня на собрании ФНЛ, которое прошло в режиме видеоконференции, большинством голосов принято решение завершить досрочно сезон-2019/20.

Итоги ФНЛ будут зафиксированы по текущему положению в таблице. Таким образом, в РПЛ должны выйти «Ротор» и «Химки».

Сроки начала нового сезона в ФНЛ будут зависеть от РПЛ, будет ли доигран чемпионат. Если этого не произойдет, то первый дивизион может стартовать 2 и 9 августа. В таком случае РПЛ может быть расширена до 18 команд и из нее никто не вылетит. Если же турнир в элитном дивизионе возобновится (доигровка намечена до 2 августа), то его покинут два клуба, поэтому между лигами необходима синхронизация.

Решения, принятые на собрании ФНЛ, должно утвердить бюро исполкома РФС. Оно пройдет ориентировочно 15 мая.

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Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 14:27
Итогом будет приход в вышку Торпедо, Химок и Чертаново.
Москве меньше разъездов, да и враг общий один-Зенит...
dino-hsv
dino-hsv
сегодня в 14:20
погодите, это только начало. дальше химки завопят, что не хотят в премьерку, потом по цепочке начнут отказывать другие. зрелище не окончено :)
Александр Ерёменко
Александр Ерёменко ответ ПерекатиПоле (раскрыть)
сегодня в 14:17
    ПерекатиПоле
    ПерекатиПоле ответ Faustello (раскрыть)
    сегодня в 14:08
    Если клубы ФНЛ от бюджетной сиськи оторвать, то они поднимут вой и начнут к деду Вове стучаться, плакаться.
    ПерекатиПоле
    ПерекатиПоле ответ LOpp (раскрыть)
    сегодня в 14:05
      Сергей Саныч
      Сергей Саныч
      сегодня в 14:02
      Торпедовцам надежду перечеркнули.
      Жаль,так шли хорошо.
      Не надо было обороты сбавлять.Сами виноваты.
      Хотя,кто знал,что так всё закончится?
      LOpp
      LOpp ответ ПерекатиПоле (раскрыть)
      сегодня в 13:43
      Обычно у болельщиков Зенита подгорает от количества московских команд в вышке, а тут ещё Чертаново хотите))
      byb2s9r4kj3t
      byb2s9r4kj3t
      сегодня в 13:40
      Ясность внесена.
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
      сегодня в 13:39
      А что, если в ПЛ сезон доиграют, переходных игр не будет? Непонятненько...
      Faustello
      Faustello
      сегодня в 13:36
      Да всем по большому счету пофигу играете вы там не играете, заканчиваете или не начинали...
      Вас никто не смотрит кроме школьников которые мамкины деньги у буков просаживают.
      Отобрать бы у вас бюджеты по хорошему, и отдать их в детский илюбительский футбол. В стране бы уже давно и стадиончики были бы и зарплаты детским тренерам.
      cska vperiod
      cska vperiod
      сегодня в 13:22
      Не совсем честно но видимо другого выхода нет.
      spartach091
      spartach091
      сегодня в 13:19
      Ротор в ПЛ. Очень рад за свой город!
      ПерекатиПоле
      ПерекатиПоле
      сегодня в 13:16
      Знатно Чертаново и Педо прокинули)
      Карьера коня-Игнаша на этом и завершится, пусть идёт Гончаренко подсиживает.
      А вот за Чертаново обидно, можно взять их в вышку вместо спартака.
      nikoladolgov
      nikoladolgov
      сегодня в 13:09
      Крылья останутся.
      4,5 млн долларов полученные за Соболева помогут в решении вопроса.
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