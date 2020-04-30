ФНЛ приняла решение завершить чемпионат досрочно

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сегодня, 13:05

Сообщается, что сегодня на собрании ФНЛ , которое прошло в режиме видеоконференции, большинством голосов принято решение завершить досрочно сезон-2019/20.

Итоги ФНЛ будут зафиксированы по текущему положению в таблице. Таким образом, в РПЛ должны выйти «Ротор» и «Химки».

Сроки начала нового сезона в ФНЛ будут зависеть от РПЛ , будет ли доигран чемпионат. Если этого не произойдет, то первый дивизион может стартовать 2 и 9 августа. В таком случае РПЛ может быть расширена до 18 команд и из нее никто не вылетит. Если же турнир в элитном дивизионе возобновится (доигровка намечена до 2 августа), то его покинут два клуба, поэтому между лигами необходима синхронизация.