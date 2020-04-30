ФНЛ приняла решение завершить чемпионат досрочно

Сообщается, что сегодня на собрании ФНЛ, которое прошло в режиме видеоконференции, большинством голосов принято решение завершить досрочно сезон-2019/20.
Итоги ФНЛ будут зафиксированы по текущему положению в таблице. Таким образом, в РПЛ должны выйти «Ротор» и «Химки».
Сроки начала нового сезона в ФНЛ будут зависеть от РПЛ, будет ли доигран чемпионат. Если этого не произойдет, то первый дивизион может стартовать 2 и 9 августа. В таком случае РПЛ может быть расширена до 18 команд и из нее никто не вылетит. Если же турнир в элитном дивизионе возобновится (доигровка намечена до 2 августа), то его покинут два клуба, поэтому между лигами необходима синхронизация.
Решения, принятые на собрании ФНЛ, должно утвердить бюро исполкома РФС. Оно пройдет ориентировочно 15 мая.
Москве меньше разъездов, да и враг общий один-Зенит...
Москве меньше разъездов, да и враг общий один-Зенит...
Жаль,так шли хорошо.
Не надо было обороты сбавлять.Сами виноваты.
Хотя,кто знал,что так всё закончится?
Жаль,так шли хорошо.
Не надо было обороты сбавлять.Сами виноваты.
Хотя,кто знал,что так всё закончится?
Вас никто не смотрит кроме школьников которые мамкины деньги у буков просаживают.
Отобрать бы у вас бюджеты по хорошему, и отдать их в детский илюбительский футбол. В стране бы уже давно и стадиончики были бы и зарплаты детским тренерам.
Вас никто не смотрит кроме школьников которые мамкины деньги у буков просаживают.
Отобрать бы у вас бюджеты по хорошему, и отдать их в детский илюбительский футбол. В стране бы уже давно и стадиончики были бы и зарплаты детским тренерам.
Карьера коня-Игнаша на этом и завершится, пусть идёт Гончаренко подсиживает.
А вот за Чертаново обидно, можно взять их в вышку вместо спартака.
Карьера коня-Игнаша на этом и завершится, пусть идёт Гончаренко подсиживает.
А вот за Чертаново обидно, можно взять их в вышку вместо спартака.
4,5 млн долларов полученные за Соболева помогут в решении вопроса.
4,5 млн долларов полученные за Соболева помогут в решении вопроса.