На собрании ФНЛ не поддержали вариант с проведением турнира за выход в РПЛ

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сегодня, 21:07

По информации источника, несколько клубов Футбольной национальной лиги ( ФНЛ ) прорабатывали варианты завершения сезона с помощью проведения мини-турнира.

Сообщается, что у «Торпедо» была идея устроить соревнование с участием «Ротора», «Химок», «Чертаново», «Нефтехимика» и «Торпедо». При этом соревнования можно было проводить как в один круг, так и в два. В случае если соревнование проводилось бы в один круг, каждая команда провела бы по одному матчу друг с другом, при этом после домашней игры следовала бы гостевая. В случае если соревнование проводилось бы в два круга, то каждая команда сыграла бы по два матча друг с другом – по одной игре на домашнем и гостевом поле.

Однако этот вариант в итоге не был рассмотрен на собрании ФНЛ , так как у лиги нет полномочий создавать новые турниры.