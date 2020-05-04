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На собрании ФНЛ не поддержали вариант с проведением турнира за выход в РПЛ

сегодня, 21:07

По информации источника, несколько клубов Футбольной национальной лиги (ФНЛ) прорабатывали варианты завершения сезона с помощью проведения мини-турнира.

Сообщается, что у «Торпедо» была идея устроить соревнование с участием «Ротора», «Химок», «Чертаново», «Нефтехимика» и «Торпедо». При этом соревнования можно было проводить как в один круг, так и в два. В случае если соревнование проводилось бы в один круг, каждая команда провела бы по одному матчу друг с другом, при этом после домашней игры следовала бы гостевая. В случае если соревнование проводилось бы в два круга, то каждая команда сыграла бы по два матча друг с другом – по одной игре на домашнем и гостевом поле.

Однако этот вариант в итоге не был рассмотрен на собрании ФНЛ, так как у лиги нет полномочий создавать новые турниры.

Также ранее Профсоюз футболистов предложил свою реформу ФНЛ.

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Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 21:42
Бюрократия рули
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 21:31
Терпеть ненавижу такую подковёрную возню. Каждый продвигает идеи для себя, спортивной составляющей ноль...
mihaluch
mihaluch
сегодня в 21:28
Полномочий нет чтобы создавать в ФНЛ вообще нет ни каких полномочий.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
сегодня в 21:22
Нужно выкинуть спартак и рубин и взять вместо них педо и чертаново.
VIPded
VIPded
сегодня в 21:16
Но что-то придумать надо!
shlomo
shlomo
сегодня в 21:16
Что то нужно думать...
drug01
drug01
сегодня в 21:15
Надо искать новые пути....
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 21:12
Что же решили на этом собрании и зачем вообще собрались если ничего не решили.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 21:08
Сами не знают чего хотят...
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