Арбелоа: «Я фанатею от Моуриньо. Он был одним из нас»

Бывший защитник мадридского «Реала» поделился мнением о своем бывшем наставнике . Испанец выступал под руководством «особенного» с 2010 по 2013 год.

Я фанатею от Жозе. Считаю его своим другом.

Он был тренером, под руководством которого я учился, получал удовольствие и работал как изо всех сил. С ним невозможно перестать смеяться, потому что у него есть тысяча анекдотов.

Жозе – классный парень. Он оказал большое влияние на меня. Он мог требовать тренироваться до смерти, а потом рассказывать анекдоты. Он был одним из нас.

Он был такой же звездой, как Криштиану.