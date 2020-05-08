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Арбелоа: «Я фанатею от Моуриньо. Он был одним из нас»

сегодня, 20:19

Бывший защитник мадридского «Реала» Альваро Арбелоа поделился мнением о своем бывшем наставнике Жозе Моуриньо. Испанец выступал под руководством «особенного» с 2010 по 2013 год.

Я  фанатею от Жозе. Считаю его своим другом.

Он был тренером, под руководством которого я учился, получал удовольствие и работал как изо всех сил. С ним невозможно перестать смеяться, потому что у него есть тысяча анекдотов.

Жозе – классный парень. Он оказал большое влияние на меня. Он мог требовать тренироваться до смерти, а потом рассказывать анекдоты. Он был одним из нас.

Он был такой же звездой, как Криштиану.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 20:20
Не все фанатеют.
beefs
beefs
сегодня в 20:20
хорошие воспоминания всегда приятны
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