«Барселона» предложила «Интеру» выбор из 6 игроков для обмена на Лаутаро

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сегодня, 06:57

«Барселона» продолжает работать над трансфером нападающего «Интера» .

Согласно источнику, каталонский клуб составил список из 6 футболистов и предложил «нерадзурри» выбрать нескольких человек, которых «Интер» захочет включить в сделку по обмену на Мартинеса.

Речь идёт о защитниках , , и , а также полузащитниках и Рафинье.

Ранее сообщалось, что руководство «Барселоны» уверено в том, что сможет оформить трансфер Мартинеса.