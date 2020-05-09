«Барселона» предложила «Интеру» выбор из 6 игроков для обмена на Лаутаро

«Барселона» продолжает работать над трансфером нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса.
Согласно источнику, каталонский клуб составил список из 6 футболистов и предложил «нерадзурри» выбрать нескольких человек, которых «Интер» захочет включить в сделку по обмену на Мартинеса.
Речь идёт о защитниках Самуэле Умтити, Экторе Фирпо, Нелсоне Семеду и Жан-Клере Тодибо, а также полузащитниках Артуро Видале и Рафинье.
Ранее сообщалось, что руководство «Барселоны» уверено в том, что сможет оформить трансфер Мартинеса.