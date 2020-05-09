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«Барселона» предложила «Интеру» выбор из 6 игроков для обмена на Лаутаро

сегодня, 06:57

«Барселона» продолжает работать над трансфером нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса.

Согласно источнику, каталонский клуб составил список из 6 футболистов и предложил «нерадзурри» выбрать нескольких человек, которых «Интер» захочет включить в сделку по обмену на Мартинеса.

Речь идёт о защитниках Самуэле УмтитиЭкторе ФирпоНелсоне Семеду и Жан-Клере Тодибо, а также полузащитниках Артуро Видале и Рафинье.

Ранее сообщалось, что руководство «Барселоны» уверено в том, что сможет оформить трансфер Мартинеса.

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