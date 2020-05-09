Бакайоко хочет перейти в «Милан». Он посещал игру против «Интера» в феврале

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сегодня, 00:31

Полузащитник «Челси» , выступающий на правах аренды за «Монако», надеется, что сможет вернуться в «Милан» грядущим летом.

Французский хавбек год назад провел успешный сезон за «россонери», однако миланский клуб решил не выкупать трансфер игрока. «Челси» же продолжает искать варианты продажи Бакайоко.

Как сообщается, 25-летний полузащитник мечтает вернуться на «Сан-Сиро» и поддерживает тесные связи со своими бывшими товарищами по команде, а также с фанатами клуба. По слухам, Бакайоко присутствовал на матче между «Миланом» и «Интером», когда «россонери» уступил своим соседям со счетом 2-4 в феврале. После матча француз утешал бывших партнеров по команде.

Однако считается, что боссы «Милана» не намерены возвращать Бакайоко в Италию.