Р. Сигурдссон: «Гацкан — воин, но для меня лидером „Ростова“ был Паршивлюк»

Бывший защитник «Ростова» рассказал, кого считал лидером ростовской команды.

Присутствие в команде людей, которые говорят на твоем языке, всегда важно, особенно когда только приходишь и никого не знаешь. Если ты совсем один, может показаться, что к тебе неприветливы или просто нет с кем пообщаться. Но все игроки «Ростова» знали обо мне, потому что я уже играл против них, и хорошо меня приняли.

В Ростове я стал лучше говорить по-русски, чего не скажешь о годах в Краснодаре и Казани. Я познакомился со своей девушкой, она меня многому научила. Мы каждый день общались на русском, так что я стал быстрее его запоминать. Это очень помогало понимать российских одноклубников, ведь немногие из них хорошо говорят по-английски. Наверняка, когда они заметили, что я стараюсь выучить русский язык, они это оценили.

Когда я пришел в команду, капитаном был Гацкан, а вице-капитаном — Калачев. Они были зрелыми игроками и нашими лидерами. Гацкан — фантастический человек, но тихий, много не говорит. Зато когда он надевает бутсы, лучше быть осторожным: на поле Гацкан — настоящий воин. Тем не менее настоящим лидером команды был Паршивлюк, он всегда был готов помочь за пределами поля. Если были какие-то проблемы, Сергей не стеснялся их обсудить с нами. Я очень его уважаю: он отлично говорил на английском, был приветлив ко мне и помогал во всем. Для меня именно Паршивлюк был лидером.