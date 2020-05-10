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Р. Сигурдссон: «Карпин — прекрасный тактик и очень хороший человек»

сегодня, 17:00

Бывший защитник «Ростова» Рагнар Сигурдссон поделился мнением о человеческих и тренерских качествах главного тренера ростовчан Валерия Карпина.

Очень трудно подобрать правильные слова, чтобы описать Карпина. Он перфекционист и может долго разбирать какие-то недочеты. Грубые ошибки могут быть у каждого, но если ты допускаешь много мелких помарок — это ужасно, потому что тогда у тебя проблема в концентрации. Думаю, Карпин был прав, когда тратил много времени на разбор тех моментов, которые многим игрокам кажутся незначительными.

Со временем все эти мелочи стали понятны, и команда перестала много пропускать. Карпин — прекрасный тактик. Он всегда относился ко мне с уважением и добротой, я это реально ощущал. Я точно могу назвать Карпина очень хорошим человеком.

Рагнар покинул «Ростов» 1 января 2020 года, после чего перешел в «Копенгаген». 

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
сегодня в 18:02
Каким бы не был но Карпин честный.
shlomo
shlomo
сегодня в 17:46
Ну может быть в чем то он и прав...
beefs
beefs
сегодня в 17:41
Карпин многим нравится, но...
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 17:06
так и есть наверное))
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 17:02
Да, Валерий Георгиевич достойный уважения!
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