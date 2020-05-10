Р. Сигурдссон: «Карпин — прекрасный тактик и очень хороший человек»

Бывший защитник «Ростова» поделился мнением о человеческих и тренерских качествах главного тренера ростовчан .

Очень трудно подобрать правильные слова, чтобы описать Карпина. Он перфекционист и может долго разбирать какие-то недочеты. Грубые ошибки могут быть у каждого, но если ты допускаешь много мелких помарок — это ужасно, потому что тогда у тебя проблема в концентрации. Думаю, Карпин был прав, когда тратил много времени на разбор тех моментов, которые многим игрокам кажутся незначительными.

Со временем все эти мелочи стали понятны, и команда перестала много пропускать. Карпин — прекрасный тактик. Он всегда относился ко мне с уважением и добротой, я это реально ощущал. Я точно могу назвать Карпина очень хорошим человеком.