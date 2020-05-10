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Лейва: «Я был уверен, что Трент станет одним из лучших защитников в мире»

сегодня, 15:44

Бывший полузащитник «Ливерпуля» Лукас Лейва, ныне защищающий цвета «Лацио», выразил мнением о защитнике «красных» Тренте Александре-Арнолде.

Я помню несколько моментов с Трентом. Помню, как он пришел, чтобы сыграть в товарищеском матче, когда ему было 16. Он был очень застенчив. Нас тогда тренировал Брендан Роджерс. 

Он ощущал дискомфорт, но он не играл на уровне своего возраста. Он выглядел зрелым игроком.

Я был уверен, что он станет одним из лучших в мире, потому что мы ежедневно видели, сколько у него сильных качеств. Он просто совершенный защитник.

Ранее Лукас Лейва рассказал о своем восстановлении после травмы.

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Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 16:00
Тренту 21 год у него всё впереди.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 15:52
Всё ещё впереди
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 15:45
Уверенность штука хорошая...
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