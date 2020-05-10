Лейва: «Я был уверен, что Трент станет одним из лучших защитников в мире»

Бывший полузащитник «Ливерпуля» Лукас Лейва, ныне защищающий цвета «Лацио», выразил мнением о защитнике «красных» Тренте Александре-Арнолде.
Я помню несколько моментов с Трентом. Помню, как он пришел, чтобы сыграть в товарищеском матче, когда ему было 16. Он был очень застенчив. Нас тогда тренировал Брендан Роджерс.
Он ощущал дискомфорт, но он не играл на уровне своего возраста. Он выглядел зрелым игроком.
Я был уверен, что он станет одним из лучших в мире, потому что мы ежедневно видели, сколько у него сильных качеств. Он просто совершенный защитник.
Ранее Лукас Лейва рассказал о своем восстановлении после травмы.