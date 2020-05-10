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Гронкьяер: «Зиеш будет игроком основного состава „Челси“»

сегодня, 15:57

Бывший полузащитник «Челси» Йеспер Гронкьяер выразил уверенность в том, что новичка «синих» Хакима Зиеша будет ждать успех на «Стэмфорд Бридж».

Зиеш - один из игроков, который привлек мое внимание в последние два сезона, хотя он не является воспитанником «Аякса». Вам нужны такие игроки, как он. Я думаю, что каждый топ-клуб наблюдал за ним и думал, достаточно ли он хорош для нас?

Он фантастический игрок, и я думаю, что он будет играть в стартовом составе «Челси».

Зиеш - отличное приобретение для «Челси». Кроме того, нам еще предстоит увидеть весь потенциал Кристиана Пулишича, ведь он также является отличным игроком.

Ранее Зиеш заявил, что он рад выступать за «Челси».

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Leha-ha50
Leha-ha50 ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 16:04
Футбол - штука тонкая, не всегда надежды оправдываются.
STVA 1
STVA 1 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 16:01
Класс у парня виден!Другое дело , что схема может не подойти, но в принципе не должно!
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 16:00
Это только со временем узнаем.
pc88kf78c9pv
pc88kf78c9pv
сегодня в 15:59
Верим, что так и будет.
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