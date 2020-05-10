Гронкьяер: «Зиеш будет игроком основного состава „Челси“»

Бывший полузащитник «Челси» выразил уверенность в том, что новичка «синих» будет ждать успех на «Стэмфорд Бридж».

Зиеш - один из игроков, который привлек мое внимание в последние два сезона, хотя он не является воспитанником «Аякса». Вам нужны такие игроки, как он. Я думаю, что каждый топ-клуб наблюдал за ним и думал, достаточно ли он хорош для нас?

Он фантастический игрок, и я думаю, что он будет играть в стартовом составе «Челси».

Зиеш - отличное приобретение для «Челси». Кроме того, нам еще предстоит увидеть весь потенциал Кристиана Пулишича, ведь он также является отличным игроком.