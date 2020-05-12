Фелипе: «Симеоне – более жёсткий и требовательный тренер, чем Тите»

Защитник «Атлетико» Фелипе сравнил главного тренера «матрасников» с наставником сборной Бразилии Тите.

Это два выдающихся тренера, которые очень много работают над оборонительным аспектом игры. Я научился многому у каждого из них.

В «Атлетико» я всё ещё только в начале своего пути, но уже прогрессирую. Симеоне любит многое обсуждать, особенно те моменты, где игрок испытывает больше всего трудностей. Он немного более требовательный, чем Тите. Он по-своему давит на тебя. Он более жёсткий, но игроки понимают, что это для их же блага.

Что касается Тите, думаю, у него я научился практически всему, что знаю, и до сих пор это использую. Он очень миролюбивый и честный. Общение с ним никогда не доставляло мне проблем, и он никогда не ругал меня. Он всегда был вежлив.