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Фелипе: «Симеоне – более жёсткий и требовательный тренер, чем Тите»

сегодня, 06:00

Защитник «Атлетико» Фелипе сравнил главного тренера «матрасников» Диего Симеоне с наставником сборной Бразилии Тите.

Это два выдающихся тренера, которые очень много работают над оборонительным аспектом игры. Я научился многому у каждого из них.

В «Атлетико» я всё ещё только в начале своего пути, но уже прогрессирую. Симеоне любит многое обсуждать, особенно те моменты, где игрок испытывает больше всего трудностей. Он немного более требовательный, чем Тите. Он по-своему давит на тебя. Он более жёсткий, но игроки понимают, что это для их же блага.

Что касается Тите, думаю, у него я научился практически всему, что знаю, и до сих пор это использую. Он очень миролюбивый и честный. Общение с ним никогда не доставляло мне проблем, и он никогда не ругал меня. Он всегда был вежлив. 

Ранее экс-защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер признался, что является большим поклонником Симеоне.

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cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 06:24
Потому у него результаты.
beefs
beefs
сегодня в 06:02
У каждого своя методика
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