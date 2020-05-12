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Роуз о возобновлении АПЛ: «Мне с*ать на дух нации! Жизнь людей в опасности»

сегодня, 01:23

Защитник «Ньюкасла» Дэнни Роуз, права на которого принадлежат «Тоттенхэму», в прямом эфире инстаграма жёстко отреагировал на заявление министра иностранных дел Великобритании Доминика Рааба, сказавшего, что возобновление спортивных соревнований поможет поднять дух нации.

Власти говорят о возвращении футбола для повышения морального духа нации, но мне с*ать на моральный дух нации. Жизнь людей в опасности!

Нельзя говорить о футболе, пока число [заражений коронавирусом] не пойдёт на тотальный спад. Это чушь собачья.

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Over 9000
Over 9000
сегодня в 01:56
чо разнылся
рви контракт плати неустойку
все работают а он тут дуру гонит
бронхита испугался
Charismatic
Charismatic
сегодня в 01:46
Правильно говорит. Здоровье людей важнее, чем развлечение.
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 01:35
Трус! Немцы вон уже играть собераются...
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