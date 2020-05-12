Роуз о возобновлении АПЛ: «Мне с*ать на дух нации! Жизнь людей в опасности»

Защитник «Ньюкасла» , права на которого принадлежат «Тоттенхэму», в прямом эфире инстаграма жёстко отреагировал на заявление министра иностранных дел Великобритании Доминика Рааба, сказавшего, что возобновление спортивных соревнований поможет поднять дух нации.

Власти говорят о возвращении футбола для повышения морального духа нации, но мне с*ать на моральный дух нации. Жизнь людей в опасности!

Нельзя говорить о футболе, пока число [заражений коронавирусом] не пойдёт на тотальный спад. Это чушь собачья.