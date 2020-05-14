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Тарасов: «Николичу будет тяжело переплюнуть Палыча»

14 мая 2020, 18:26

Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов, который провел 9 лет в составе «железнодорожников», прокомментировал уход Юрия Сёмина с поста наставника «Локомотива».

Сказались личные отношения Кикнадзе и Сёмина. В данной ситуации это неправильный ход. Команда идёт на втором месте, ничего не закончилось. Зачем убирать тренера, который даёт результат? Николичу будет тяжело переплюнуть Палыча. Если он покажет результат хуже, то это решение вызовет ещё больше вопросов.

Надо было дать Сёмину доработать хотя бы до зимы. Мне грустно, что он уходит. Юрий Палыч — легенда, болельщикам будет жалко. Но решение принято, надо смотреть в будущее. Палычу только удачи. Думаю, он не сможет жить без футбола, ещё поработает в нем. Недавно с ним созванивался, поздравлял с днём рождения. Он был в хорошем настроении.

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112910415
112910415
14 мая в 20:42
трудно даже представить
ДСА
ДСА
14 мая в 19:31
Обгадится и сбежит.
Союзник противников
Союзник противников
14 мая в 18:50
Да ладно,он-чемпион Олимпийских игр по плевкам в длину.
VIPded
VIPded
14 мая в 18:35
Сожрут его сравнениями с легендарным шПалычем...
Leha-ha50
Leha-ha50
14 мая в 18:32
Не доплюнуть ....даже до середины.
oFANATo
oFANATo
14 мая в 18:30
Я бы сказал это будет не реально.
карим бензинедин бензиндан
карим бензинедин бензиндан
14 мая в 18:28
зато тарасова переплюнет любой
VAN ARM
VAN ARM
14 мая в 18:27
он не сможет вовсе))
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