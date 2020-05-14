Черчесов рассчитывает, что сборная сыграет осенью в Лиге Наций

Главный тренер сборной России заявил, что тренерский штаб рассчитывает на то, что национальная команда сможет осенью сыграть матчи Лиги Наций.

УЕФА 17 марта объявил о переносе на следующий год Евро-2020 из-за пандемии коронавируса. Также были отменены матчи сборных, запланированные на конец марта-начало апреля, а также в июне.

Наш тренерский штаб продолжает работу в дистанционном формате и внимательно следит за ситуацией в российском футболе. Буквально пару дней назад по телефону и видеосвязи я общался практически со всеми игроками сборной. Радует, что все они очень профессионально подходят к работе в этот непростой период, хотя понятно, что всем уже очень хочется приступить к тренировкам на футбольном поле. Если в мире сложилась такая ситуация, то нужно не паниковать, а спокойно ее пережить и сделать все возможное для того, чтобы быть максимально готовыми к командным занятиям после выхода из карантина.

Что касается ближайших планов, то мы ориентируемся на осень, когда нам предстоят матчи Лиги Наций против сборных Сербии, Венгрии и Турции. Надеемся, что эти игры состоятся в указанные даты. Сборная не собиралась уже с ноября прошлого года, и это, безусловно, очень большой срок. Такого перерыва в практической работе у национальной команды на моей памяти еще не было.