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Черчесов рассчитывает, что сборная сыграет осенью в Лиге Наций

14 мая 2020, 16:20

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что тренерский штаб рассчитывает на то, что национальная команда сможет осенью сыграть матчи Лиги Наций.

УЕФА 17 марта объявил о переносе на следующий год Евро-2020 из-за пандемии коронавируса. Также были отменены матчи сборных, запланированные на конец марта-начало апреля, а также в июне.

Наш тренерский штаб продолжает работу в дистанционном формате и внимательно следит за ситуацией в российском футболе. Буквально пару дней назад по телефону и видеосвязи я общался практически со всеми игроками сборной. Радует, что все они очень профессионально подходят к работе в этот непростой период, хотя понятно, что всем уже очень хочется приступить к тренировкам на футбольном поле. Если в мире сложилась такая ситуация, то нужно не паниковать, а спокойно ее пережить и сделать все возможное для того, чтобы быть максимально готовыми к командным занятиям после выхода из карантина.

Что касается ближайших планов, то мы ориентируемся на осень, когда нам предстоят матчи Лиги Наций против сборных Сербии, Венгрии и Турции. Надеемся, что эти игры состоятся в указанные даты. Сборная не собиралась уже с ноября прошлого года, и это, безусловно, очень большой срок. Такого перерыва в практической работе у национальной команды на моей памяти еще не было.

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112910415
112910415
14 мая в 20:17
верим, верим !
Faustello
Faustello
14 мая в 18:37
Мы сидим а денежки капают...
КЭТиК
КЭТиК
14 мая в 17:29
Можно только помечтать.
beefs
beefs
14 мая в 17:16
все на это надеются
shlomo
shlomo
14 мая в 16:39
Мля...а нам то как хочется этого
VIPded
VIPded
14 мая в 16:31
Хотим, надеемся и ждём!!!
VAN ARM
VAN ARM
14 мая в 16:26
не будет игр в этом году)))
drug01
drug01
14 мая в 16:22
Будем ждать осень!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
14 мая в 16:22
На это надо расчитывать...
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