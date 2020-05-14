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Черчесов: «Сборная заинтересована в возобновлении РПЛ»

14 мая 2020, 16:43

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что тренерский штаб заинтересован в том, чтобы игроки как можно быстрее приступили к тренировкам в составе своих клубов и возобновили РПЛ.

Как главный тренер сборной России я самым непосредственным образом заинтересован в том, чтобы футболисты как можно быстрее приступили к тренировкам и начали получать игровую практику. В этом плане сборная зависима от клубов, потому что основную подготовку игроки получают в своих командах. На сегодняшний день мы видим, что в ряде европейских стран определены даты возобновления футбольного сезона. Уже в ближайшие выходные пройдут матчи в Бундеслиге, где я в свое время провел несколько сезонов и хорошо знаю, с какой скрупулезностью там подходят к организации матчей.

Если есть какие-либо шансы доиграть сезон в РПЛ, то, на мой взгляд, это нужно сделать, тогда мы избежим кривотолков, связанных со спортивным принципом. Понятно, что командам необходимо определенное время, три-четыре недели для подготовки, и в случае положительного решения оно обязательно должно быть предусмотрено. Только при таком развитии событий клубы будут находиться в равных условиях и займут те места, которые заслужили своими результатами.

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Все комментарии
112910415
112910415
14 мая в 20:19
согласимся !
cska vperiod
cska vperiod
14 мая в 18:38
Сейчас тем более будет сложно подбирать в сборную, форму потеряли все а восстановятся индивидуально.
VIPded
VIPded
14 мая в 17:32
Ждём... Ну очень хочется доигрывания чемпа...
drug01
drug01
14 мая в 17:23
Черчесов ждёт побед!!!
VAN ARM
VAN ARM
14 мая в 16:59
всем нужно играть))
Leha-ha50
Leha-ha50
14 мая в 16:43, ред.
С этим трудно не согласиться.
beefs
beefs
14 мая в 16:43
да кто же против
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