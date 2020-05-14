Черчесов: «Сборная заинтересована в возобновлении РПЛ»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что тренерский штаб заинтересован в том, чтобы игроки как можно быстрее приступили к тренировкам в составе своих клубов и возобновили РПЛ.
Как главный тренер сборной России я самым непосредственным образом заинтересован в том, чтобы футболисты как можно быстрее приступили к тренировкам и начали получать игровую практику. В этом плане сборная зависима от клубов, потому что основную подготовку игроки получают в своих командах. На сегодняшний день мы видим, что в ряде европейских стран определены даты возобновления футбольного сезона. Уже в ближайшие выходные пройдут матчи в Бундеслиге, где я в свое время провел несколько сезонов и хорошо знаю, с какой скрупулезностью там подходят к организации матчей.
Если есть какие-либо шансы доиграть сезон в РПЛ, то, на мой взгляд, это нужно сделать, тогда мы избежим кривотолков, связанных со спортивным принципом. Понятно, что командам необходимо определенное время, три-четыре недели для подготовки, и в случае положительного решения оно обязательно должно быть предусмотрено. Только при таком развитии событий клубы будут находиться в равных условиях и займут те места, которые заслужили своими результатами.