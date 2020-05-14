Черчесов: «Сборная заинтересована в возобновлении РПЛ»

Главный тренер сборной России заявил, что тренерский штаб заинтересован в том, чтобы игроки как можно быстрее приступили к тренировкам в составе своих клубов и возобновили РПЛ .

Как главный тренер сборной России я самым непосредственным образом заинтересован в том, чтобы футболисты как можно быстрее приступили к тренировкам и начали получать игровую практику. В этом плане сборная зависима от клубов, потому что основную подготовку игроки получают в своих командах. На сегодняшний день мы видим, что в ряде европейских стран определены даты возобновления футбольного сезона. Уже в ближайшие выходные пройдут матчи в Бундеслиге, где я в свое время провел несколько сезонов и хорошо знаю, с какой скрупулезностью там подходят к организации матчей.