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Фетисов: «Доигровка РПЛ будет зависеть от эпидемиологической ситуации»

14 мая 2020, 11:11

Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Александр Фетисов считает, что сохранение здоровья участников матчей является главным критерием при принятии решения о будущем сезона-2019/20 РПЛ.

Доигровка чемпионата будет зависеть от эпидемиологической ситуации. Риск коронавируса существует для всех, и для клуба, безусловно, важно здоровье игроков и сотрудников.

Уже понятно, что клубы понесут расходы, связанные с различными тратами, которые не могли быть учтены в бюджете на сезон. «Крылья Советов» сейчас, как и другие команды, не могут получать доходы ни от продажи билетов и атрибутики, ни от спонсоров.

В каждом клубе РПЛ есть игроки, у которых контракты заканчиваются 31 мая. Продление контрактов во многом будет зависеть от того, продолжится ли чемпионат или нет. В любом случае решение по каждому игроку будет приниматься совместно с тренерским штабом.

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Все комментарии
Red blu
Red blu
14 мая в 12:35
Александр Фетисов прям Америку открыл.
cska vperiod
cska vperiod
14 мая в 12:31
Все клубы в одинаковых условиях.
Литейный 4
Литейный 4
14 мая в 12:03
Эпидемиологическая ситуация не помешала выйти на работу тысячам предприятий и заводов. Футболёры могут и без зрителей доиграть. Гыгыгы
112910415
112910415
14 мая в 12:01
от политических решений будет зависеть !
oFANATo
oFANATo
14 мая в 12:00
В общем все в подвешенном состоянии.

Ждём 25 мая. Последний срок, что бы определиться будем Доигрывать или нет.
VAN ARM
VAN ARM
14 мая в 11:56
сам придумал или подсказал шнобель))))
ОПС
ОПС
14 мая в 11:27
Остается надеяться на лучшее.
zsb1961
zsb1961
14 мая в 11:16
А то мы не знаем!
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