Фетисов: «Доигровка РПЛ будет зависеть от эпидемиологической ситуации»

Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Александр Фетисов считает, что сохранение здоровья участников матчей является главным критерием при принятии решения о будущем сезона-2019/20 РПЛ .

Доигровка чемпионата будет зависеть от эпидемиологической ситуации. Риск коронавируса существует для всех, и для клуба, безусловно, важно здоровье игроков и сотрудников.

Уже понятно, что клубы понесут расходы, связанные с различными тратами, которые не могли быть учтены в бюджете на сезон. «Крылья Советов» сейчас, как и другие команды, не могут получать доходы ни от продажи билетов и атрибутики, ни от спонсоров.