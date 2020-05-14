Фетисов: «Доигровка РПЛ будет зависеть от эпидемиологической ситуации»

Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Александр Фетисов считает, что сохранение здоровья участников матчей является главным критерием при принятии решения о будущем сезона-2019/20 РПЛ.
Доигровка чемпионата будет зависеть от эпидемиологической ситуации. Риск коронавируса существует для всех, и для клуба, безусловно, важно здоровье игроков и сотрудников.
Уже понятно, что клубы понесут расходы, связанные с различными тратами, которые не могли быть учтены в бюджете на сезон. «Крылья Советов» сейчас, как и другие команды, не могут получать доходы ни от продажи билетов и атрибутики, ни от спонсоров.
В каждом клубе РПЛ есть игроки, у которых контракты заканчиваются 31 мая. Продление контрактов во многом будет зависеть от того, продолжится ли чемпионат или нет. В любом случае решение по каждому игроку будет приниматься совместно с тренерским штабом.
Ждём 25 мая. Последний срок, что бы определиться будем Доигрывать или нет.
Ждём 25 мая. Последний срок, что бы определиться будем Доигрывать или нет.