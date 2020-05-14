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Евсеев: «Женский сектор „Уфы“ — это нечто»

14 мая 2020, 11:07

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал о женском секторе болельщиц уфимского клуба.

Написал о фанатах, а теперь хочу вспомнить добрым словом самую удивительную группу болельщиков, которую я когда-либо видел. У «Уфы» есть потрясающая поддержка в лице женского сектора. Есть шутка, что женщины любят не футбол, а футболистов, но наш женский сектор футбол любит точно. Слышал, что многие девушки до появления «Уфы» болели за разные клубы, но сейчас они столько сил и внимания отдают нам.

Их сектор на стадионе прямо по центру, напротив тренерских скамеек. Их хорошо видно и слышно во время матчей. Свой, своеобразный набор речевок, свой перфоманс. Что интересно, многие из них сами играют в футбол. Другой такой группы болельщиц нет ни у одного клуба РПЛ.

Отдаю им должное за любовь к футболу, к «Уфе» и за постоянство. У нас ранней весной и в конце осени погода не сладкая, но женский сектор всегда заполнен. И в холода, и в дождь.

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Все комментарии
lobsterdam
lobsterdam ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
вчера в 21:09, ред.
тебя не спросил...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ lobsterdam (раскрыть)
вчера в 15:14, ред.
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1 ответ lobsterdam (раскрыть)
    вчера в 15:11
    Базар шел о башкирок). С какого нихау тут ты набиуллину нашел!?). И вообще на пост че влез???!!!).
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1 ответ lobsterdam (раскрыть)
    вчера в 15:07
      Сергеевич вернулся1
      Сергеевич вернулся1 ответ lobsterdam (раскрыть)
      вчера в 15:02
      Чувак! Юмора не понял ты). Ох! Как тяжело общаться с такими). Сам наехал, сам и стрелки перевел в обратку). Начинай сначала и дыши ровно(.
      lobsterdam
      lobsterdam ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
      вчера в 10:39
      ну у меня нет таких познаний в разнице между фамилиями татар и башкиров, чувак. По моим данным она именно из Башкирии. И не надо так нервничать и переживать из-за этой куклы и не терять чувство юмора.
      Сергеевич вернулся1
      Сергеевич вернулся1 ответ lobsterdam (раскрыть)
      14 мая в 18:52
      Она татарка чувак). Не пойму из-за чего психуешь). И воще твое какое дело возвращаться, или не возвращаться?!). Придет время не вернусь).
      lobsterdam
      lobsterdam ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
      14 мая в 17:43
      лучше б не возвращался, раньше втыкал получше....
      Сергеевич вернулся1
      Сергеевич вернулся1 ответ Faustello (раскрыть)
      14 мая в 15:28
      А я не считаю себя профессионалом). Тем более, куда мне до молодых). Встречал я башкирок по молодости. Светловолосых. Ясные, как Луна. Яркие, как звезда. Поэтому представляю картину Евсеева).
      Faustello
      Faustello ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
      14 мая в 15:09
      Татарки красивы по молодости, башкирки это точно на любителя)))
      cska vperiod
      cska vperiod
      14 мая в 14:38
      Таких женщин любить надо!
      Сергеевич вернулся1
      Сергеевич вернулся1 ответ lobsterdam (раскрыть)
      14 мая в 13:13
      А Набиулина че? Болельщица? Она че? Башкирка?)
      lobsterdam
      lobsterdam ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
      14 мая в 13:11
      и набиуллина тоже?
      Pevandr
      Pevandr
      14 мая в 12:50
      Опять Евсеев.
      Сергеевич вернулся1
      Сергеевич вернулся1
      14 мая в 12:19
      Башкирки красивы).
      Знатог
      Знатог
      14 мая в 12:07
      А может быть хм.... Евсеев им что-то пообещал? Ещё давно, в матче с Уэльсом??
      Baggio R.
      Baggio R.
      14 мая в 12:01
      Роналду тоже не за футбол поддерживают его преданные поклонники)
      VAN ARM
      VAN ARM
      14 мая в 11:58
      пусть будет это явление))
      Алексей Коротеев
      Алексей Коротеев
      14 мая в 11:16
      Уфа в следующем сезоне может стать чемпионом ,если ,конечно ,......женский сектор разденется до пояса ! ))))))))
      VIPded
      VIPded
      14 мая в 11:10
      это красиво!)))
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