Евсеев: «Женский сектор „Уфы“ — это нечто»

Главный тренер «Уфы» рассказал о женском секторе болельщиц уфимского клуба.

Написал о фанатах, а теперь хочу вспомнить добрым словом самую удивительную группу болельщиков, которую я когда-либо видел. У «Уфы» есть потрясающая поддержка в лице женского сектора. Есть шутка, что женщины любят не футбол, а футболистов, но наш женский сектор футбол любит точно. Слышал, что многие девушки до появления «Уфы» болели за разные клубы, но сейчас они столько сил и внимания отдают нам.

Их сектор на стадионе прямо по центру, напротив тренерских скамеек. Их хорошо видно и слышно во время матчей. Свой, своеобразный набор речевок, свой перфоманс. Что интересно, многие из них сами играют в футбол. Другой такой группы болельщиц нет ни у одного клуба РПЛ .

Отдаю им должное за любовь к футболу, к «Уфе» и за постоянство. У нас ранней весной и в конце осени погода не сладкая, но женский сектор всегда заполнен. И в холода, и в дождь.