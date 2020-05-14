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ПСЖ хочет перехватить Пьянича у «Барселоны»

вчера, 20:53

«Пари Сен-Жермен» пытается перехватить хавбека «Ювентуса» Миралема Пьянича у «Барселоны». Каталонцы хотят обменять полузащитника Артура на Пьянича. Они уже сделали соответствующее предложение «Ювентусу» и пока лидируют в борьбе за игрока. Вместе с тем ПСЖ предлагает туринцам более выгодные условия сделки по трансферу Пьянича, сообщает источник со ссылкой на RMC Sport.

Ранее СМИ опубликовали данные о том, что «Юве» ведет переговоры с «Барселоной» и ПСЖ насчет Пьянича. Также сообщалось, что игрок согласился подписать четырехлетний контракт с «Барсой».

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Все комментарии
Legend 6
Legend 6
вчера в 21:59
Верим в ПСЖ. Ну уж тут не облажайтесь.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:56
От они перехватчики то!
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