ПСЖ хочет перехватить Пьянича у «Барселоны»

«Пари Сен-Жермен» пытается перехватить хавбека «Ювентуса» Миралема Пьянича у «Барселоны». Каталонцы хотят обменять полузащитника Артура на Пьянича. Они уже сделали соответствующее предложение «Ювентусу» и пока лидируют в борьбе за игрока. Вместе с тем ПСЖ предлагает туринцам более выгодные условия сделки по трансферу Пьянича, сообщает источник со ссылкой на RMC Sport.
Ранее СМИ опубликовали данные о том, что «Юве» ведет переговоры с «Барселоной» и ПСЖ насчет Пьянича. Также сообщалось, что игрок согласился подписать четырехлетний контракт с «Барсой».