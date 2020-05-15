Нигматуллин об отставке Сёмина: «Возможно, опасались, что станет чемпионом»

Бывший голкипер «Локомотива» поделился мнением об уходе с поста главного тренера московского клуба.

Крайне разочарован тем, что Юрий Павлович Сёмин больше не главный тренер футбольного клуба «Локомотив». Что вы думаете по этому поводу?

Его результаты, квалификация и авторитет дают право это решать ему самому [когда уходить], а не так. Был удивлен, что не дали довести до конца. Возможно, опасались, что станет чемпионом.