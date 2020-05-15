Нигматуллин об отставке Сёмина: «Возможно, опасались, что станет чемпионом»

Бывший голкипер «Локомотива» Руслан Нигматуллин поделился мнением об уходе Юрия Сёмина с поста главного тренера московского клуба.
Крайне разочарован тем, что Юрий Павлович Сёмин больше не главный тренер футбольного клуба «Локомотив». Что вы думаете по этому поводу?
Его результаты, квалификация и авторитет дают право это решать ему самому [когда уходить], а не так. Был удивлен, что не дали довести до конца. Возможно, опасались, что станет чемпионом.
⠀ Крайне разочарован тем, что Юрий Павлович Сёмин больше не главный тренер футбольного клуба «Локомотив».⠀ ⠀ Что вы думаете по этому поводу?⠀ ___________________________________⠀ ⠀ ⠀ #Семин ⠀ #Локомотив #Москва #футбол #футболист #вратарь #goalkeeper #ретро #ностальгия #стадион #матч #чемпионат #игроки #СборнаяРоссии #football #Russia #Россия #Спартак #ЛигаЧемпионов #РусланНигматуллин
Вместо Сёмина «Локо» возглавит сербский специалист Марко Николич.
Нигматуллин говорит про то, что Локо мог побороться за чемпионство, так что тут рука миллера ближе, что бы убрать ближайшего конкурента.))))
Нигматуллин говорит про то, что Локо мог побороться за чемпионство, так что тут рука миллера ближе, что бы убрать ближайшего конкурента.))))
Он без ЛЧ денег совсем обнищает., а так появятся шансы...
Он без ЛЧ денег совсем обнищает., а так появятся шансы...