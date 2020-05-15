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Нигматуллин об отставке Сёмина: «Возможно, опасались, что станет чемпионом»

вчера, 20:20

Бывший голкипер «Локомотива» Руслан Нигматуллин поделился мнением об уходе Юрия Сёмина с поста главного тренера московского клуба.

Крайне разочарован тем, что Юрий Павлович Сёмин больше не главный тренер футбольного клуба «Локомотив». Что вы думаете по этому поводу?

Его результаты, квалификация и авторитет дают право это решать ему самому [когда уходить], а не так. Был удивлен, что не дали довести до конца. Возможно, опасались, что станет чемпионом.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⠀ Крайне разочарован тем, что Юрий Павлович Сёмин больше не главный тренер футбольного клуба «Локомотив».⠀ ⠀ Что вы думаете по этому поводу?⠀ ___________________________________⠀ ⠀ ⠀ #Семин ⠀ #Локомотив #Москва #футбол #футболист #вратарь #goalkeeper #ретро #ностальгия #стадион #матч #чемпионат #игроки #СборнаяРоссии #football #Russia #Россия #Спартак #ЛигаЧемпионов #РусланНигматуллин

Публикация от 🧤⚽️ Руслан Нигматуллин (@ruslan_nigmatullin)

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 23:55, ред.
Что правда глаза колет?
Нигматуллин говорит про то, что Локо мог побороться за чемпионство, так что тут рука миллера ближе, что бы убрать ближайшего конкурента.))))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ oFANATo (раскрыть)
вчера в 21:08
Не надоело про ковры плести? Может, это гинер надоумил Васю турнуть шПалыча?
Он без ЛЧ денег совсем обнищает., а так появятся шансы...
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 20:52
Руслан фигню сказал...
oFANATo
oFANATo
вчера в 20:41, ред.
Нигматуллин намекает на подковерно - админресурсные игры бомжей.?
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 20:25
посмотрим чем всё это закончится)))
Footbolista
Footbolista
вчера в 20:24
За всей этой историей явно торчат лазурные уши...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:20
Да нормально всё будет!
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