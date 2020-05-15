Президент «Торпедо»: «Мы разочарованы решением РФС, это несправедливо»

Президент московского «Торпедо» Елена Еленцева прокомментировала решение Российского футбольного союза досрочно завершить нынешний розыгрыш Футбольной национальной лиги и не проводить стыковые матчи за выход в РПЛ.
Мы глубоко разочарованы решением Бюро Исполкома. Спортивный принцип для клубов ФНЛ не был соблюдён, ведь и «Торпедо» и ещё ряд команд могли претендовать на выход в РПЛ. Но, увы, нам не предоставили возможности побороться.
Получается, что наша работа на протяжении сезона не привела к выполнению поставленной задачи, и поэтому удовлетворительным его назвать нельзя. Конечно, в последних результатах команды мы виноваты сами, но всё равно считаю, что нынешнее решение несправедливо.
Теперь нам остаётся усиленно готовиться и постараться в следующем сезоне достичь желаемого результата.
Меня удивила новость, что если какая то из двух команд которые поднимаются в РПЛ по каким то причинам не пройдут лицензирование, то в РПЛ останется одна из вылетающих команд, а не третья команда ФНЛ.
Вот это для меня очень странное и не понятное решение.
Меня удивила новость, что если какая то из двух команд которые поднимаются в РПЛ по каким то причинам не пройдут лицензирование, то в РПЛ останется одна из вылетающих команд, а не третья команда ФНЛ.
Вот это для меня очень странное и не понятное решение.
Сами виноваты.Уверенные победы сменились непонятными поражениями.
Игнаш из мяса схемы рисует.
Делом надо заниматься,дорогой,делом.
Сами пролетели.Фарт любит не всех.
Сами виноваты.Уверенные победы сменились непонятными поражениями.
Игнаш из мяса схемы рисует.
Делом надо заниматься,дорогой,делом.
Сами пролетели.Фарт любит не всех.