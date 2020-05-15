Президент «Торпедо»: «Мы разочарованы решением РФС, это несправедливо»

Президент московского «Торпедо» Елена Еленцева прокомментировала решение Российского футбольного союза досрочно завершить нынешний розыгрыш Футбольной национальной лиги и не проводить стыковые матчи за выход в РПЛ .

Мы глубоко разочарованы решением Бюро Исполкома. Спортивный принцип для клубов ФНЛ не был соблюдён, ведь и «Торпедо» и ещё ряд команд могли претендовать на выход в РПЛ . Но, увы, нам не предоставили возможности побороться.

Получается, что наша работа на протяжении сезона не привела к выполнению поставленной задачи, и поэтому удовлетворительным его назвать нельзя. Конечно, в последних результатах команды мы виноваты сами, но всё равно считаю, что нынешнее решение несправедливо.

Теперь нам остаётся усиленно готовиться и постараться в следующем сезоне достичь желаемого результата.