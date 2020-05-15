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Президент «Торпедо»: «Мы разочарованы решением РФС, это несправедливо»

сегодня, 19:37

Президент московского «Торпедо» Елена Еленцева прокомментировала решение Российского футбольного союза досрочно завершить нынешний розыгрыш Футбольной национальной лиги и не проводить стыковые матчи за выход в РПЛ.

Мы глубоко разочарованы решением Бюро Исполкома. Спортивный принцип для клубов ФНЛ не был соблюдён, ведь и «Торпедо» и ещё ряд команд могли претендовать на выход в РПЛ. Но, увы, нам не предоставили возможности побороться.

Получается, что наша работа на протяжении сезона не привела к выполнению поставленной задачи, и поэтому удовлетворительным его назвать нельзя. Конечно, в последних результатах команды мы виноваты сами, но всё равно считаю, что нынешнее решение несправедливо.

Теперь нам остаётся усиленно готовиться и постараться в следующем сезоне достичь желаемого результата.

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 20:13
Действительно обидно. Решили всё: и Кубок доиграть, и чемп, и вылетевшие-вошедшие будут. Кроме переходных игр. Пичалька...
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 20:10
Что заработали, то и поимели. Гыгыгы
Faustello
Faustello
сегодня в 20:09
Разочарование вполне понятно.
Меня удивила новость, что если какая то из двух команд которые поднимаются в РПЛ по каким то причинам не пройдут лицензирование, то в РПЛ останется одна из вылетающих команд, а не третья команда ФНЛ.
Вот это для меня очень странное и не понятное решение.
ДСА
ДСА
сегодня в 19:59
А на самом деле тихо радуются, денег то на Премьер-Лигу нет.
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart
сегодня в 19:58
Несправедливо то, что такой клуб уже столько лет прозябает в низших лигах. Вот, это обидно.... Но, надо быть объективным и признать- Торпедо еще не готово к ПЛ. Увы.
Сергей Саныч
Сергей Саныч
сегодня в 19:57
Очко от Химок и три от Ротора...конечно обидно.
Сами виноваты.Уверенные победы сменились непонятными поражениями.
Игнаш из мяса схемы рисует.
Делом надо заниматься,дорогой,делом.
Сами пролетели.Фарт любит не всех.
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 19:50
Их разочарование понять можно...
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 19:42
Есть определённая несправедливость.
beefs
beefs
сегодня в 19:38
Всегда найдутся обиженные
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 19:38, ред.
согласен, подленько поступили))
VIPded
VIPded
сегодня в 19:37
Сами виноваты, неопределившиеся...
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