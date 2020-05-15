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Радченко: «Отставка Сёмина не позволит „Локомотиву“ догнать „Зенит“»

сегодня, 19:57

Бывший нападающий «Зенита» Дмитрий Радченко поделился мнением о решении РФС возобновить нынешний розыгрыш российской Премьер-Лиги.

Решение возобновить сезон правильное. У команд будет время хорошо подготовиться к концовке чемпионата. Нет ли страха? Мы же не первые, кто будет возобновлять сезон, в Европе есть большие подвижки к этому.

Сезон лучше доиграть, чтобы все места были распределены по-честному. «Зенит» всегда выступал за то, чтобы возобновить чемпионат, расставить все точки над «i», стать чемпионом.

Догнать «Зенит» будет очень тяжело. Может, мог прибавить «Локомотив», но с отставкой Юрия Сёмина это будет невозможно. А других конкурентов на данный момент я не вижу.

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Footbolista
Footbolista
сегодня в 20:20
Так вот откуда ноги растут)...
post-navigator
post-navigator
сегодня в 20:16
Намедне узнал об оставке носителя петушка. Настроение позитивное.
Ждём результатов расследования генпрокуратуры об убийстве Самохвалова.
post-navigator
post-navigator
сегодня в 20:05
    cska vperiod
    cska vperiod
    сегодня в 20:02
    Локо вообще может скатиться по наклонной вниз.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 20:00
      Литейный 4
      Литейный 4
      сегодня в 19:59, ред.
      Неужто опять происки Газпрома? Гыгыгы
      beefs
      beefs
      сегодня в 19:58
      С чего ты взял?
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