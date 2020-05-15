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Мещеряков прокомментировал призыв фанатов «Локо» отправить его в отставку

сегодня, 19:11

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал призыв фанатов московского клуба отправить в отставку его и генерального директора «железнодорожников» Василия Кикнадзе.

«Выпустили и выпустили. Имеют право», — сказал Мещеряков.

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beefs
beefs
сегодня в 20:04
Разве таких пробьешь
makkie
makkie
сегодня в 19:41
Мещеряков и Кикнадзе = братья Федуны

И те, и другие - вредители, которым побоку спортивные интересы.
На первый план лезут личные амбиции и непонятные склоки с тренерами.
Обидно...
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 19:29
Наглецы !!! Другого ничего не скажешь.
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин
сегодня в 19:26
Ещё бы игроки не зассали,а сказали бы тоже самое,что и болельщики,вот тогда бы сверху весь этот улей разогнали
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 19:22
плевал я на вас всех))) так и сказал))
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 19:20
Гнать обоих надо.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 19:12
Гнать надо Кикнадзе...
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