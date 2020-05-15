Мещеряков прокомментировал призыв фанатов «Локо» отправить его в отставку

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал призыв фанатов московского клуба отправить в отставку его и генерального директора «железнодорожников» Василия Кикнадзе.
«Выпустили и выпустили. Имеют право», — сказал Мещеряков.
И те, и другие - вредители, которым побоку спортивные интересы.
На первый план лезут личные амбиции и непонятные склоки с тренерами.
Обидно...
И те, и другие - вредители, которым побоку спортивные интересы.
На первый план лезут личные амбиции и непонятные склоки с тренерами.
Обидно...