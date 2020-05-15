Кейн: «„Ливерпуль“ заслужил чемпионский титул»

Нападающий «Тоттенхэма» рассказал о подготовке команды к возобновлению сезона и поделился мнением о неоднозначном чемпионстве «Ливерпуля».

«Тоттенхэм» ведет переговоры с АПЛ , чтобы попытаться найти способ в течение ближайших двух недель начать тренироваться в небольших группах по четыре-пять человек и регулярно проходить тестирование. Хотим узнать, как выглядит план Лиги, и будем исходить из этого.

Я с радостью начну тренироваться в небольших группах, если нам позволят, и постараюсь как можно скорее вернуться к нормальной жизни. Я думаю, что каждый игрок отличается от других, и у каждого из них есть свой собственный взгляд. Это будет очень сложная ситуация [играть без болельщиков]. «Ливерпуль» заслужил этот титул, и завоевать его без своих болельщиков будет действительно странно.

Мы еще не проходили через такое, так что трудно понять, что правильно делать. Болельщики — это огромная часть футбола. Они делают футбол таким, какой он есть, поэтому без них играть будет совсем по-другому.