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Кейн: «„Ливерпуль“ заслужил чемпионский титул»

вчера, 23:29

Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн рассказал о подготовке команды к возобновлению сезона и поделился мнением о неоднозначном чемпионстве «Ливерпуля».

«Тоттенхэм» ведет переговоры с АПЛ, чтобы попытаться найти способ в течение ближайших двух недель начать тренироваться в небольших группах по четыре-пять человек и регулярно проходить тестирование. Хотим узнать, как выглядит план Лиги, и будем исходить из этого.

Я с радостью начну тренироваться в небольших группах, если нам позволят, и постараюсь как можно скорее вернуться к нормальной жизни. Я думаю, что каждый игрок отличается от других, и у каждого из них есть свой собственный взгляд. Это будет очень сложная ситуация [играть без болельщиков]. «Ливерпуль» заслужил этот титул, и завоевать его без своих болельщиков будет действительно странно.

Мы еще не проходили через такое, так что трудно понять, что правильно делать. Болельщики — это огромная часть футбола. Они делают футбол таким, какой он есть, поэтому без них играть будет совсем по-другому.

Недавно Кейн восстановился от травмы задней поверхности бедра.

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Все комментарии
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin
сегодня в 00:10
Согласен, матчи без фанатов это будет не то, но нужно завершить этот сезон, потому что, есть вероятность появление второй волны вируса, которая может испортить следующий сезон.
Spakov
Spakov
сегодня в 00:09
Правду говорит.
drug01
drug01
вчера в 23:42
Надо завершить сезон
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