Пьянич: «„Ювентус“ — это моя семья»

Полузащитник «Ювентуса» Миралем Пьянич заявил, что счастлив в Турине и не намерен покидать команду грядущим летом.
«Ювентус» — это моя семья, клуб высочайшего уровня.
Когда вы видите трофеи, которые они выиграли, вы говорите себе, что должны добавить к ним новые титулы. Это необыкновенный клуб.
До прихода в «Юве» Аллегри сказал мне, что хочет поставить меня перед защитой. Постепенно я к этому привык, он сказал, где мне нужно улучшаться.
Тем не менее, это не мешает мне вернуться к роли меццалы.
Ранее слухи связывали 30-летнего боснийца с переходом в «Челси», ПСЖ и «Барселону».