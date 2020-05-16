ГлавнаяНовости

Пьянич: «„Ювентус“ — это моя семья»

сегодня, 08:51

Полузащитник «Ювентуса» Миралем Пьянич заявил, что счастлив в Турине и не намерен покидать команду грядущим летом.

«Ювентус» — это моя семья, клуб высочайшего уровня.

Когда вы видите трофеи, которые они выиграли, вы говорите себе, что должны добавить к ним новые титулы. Это необыкновенный клуб.

До прихода в «Юве» Аллегри сказал мне, что хочет поставить меня перед защитой. Постепенно я к этому привык, он сказал, где мне нужно улучшаться.

Тем не менее, это не мешает мне вернуться к роли меццалы.

Ранее слухи связывали 30-летнего боснийца с переходом в «Челси», ПСЖ и «Барселону».

Все новости
Иньяки Уильямс: «Месси мог бы играть за „Атлетик“, если бы был баском»
Сегодня, 13:29 Комментарии4
Гнабри: «Мертезакер похож на дружелюбного Шварценеггера»
Сегодня, 13:20 Комментарии2
Моратти: «Мне очень нравится работа Конте в „Интере“»
Сегодня, 13:12 Комментарии2
Карневали: «Если Серия А потерпит неудачу, то вся система станет пылью»
Сегодня, 12:59 Комментарии5
Кьеллини: «Харизма Моуриньо изменила наш вид спорта»
Сегодня, 12:56 Комментарии4
Ройс: «Я хочу выиграть чемпионат Германии, шанс всё еще есть»
Сегодня, 12:05 Комментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Брулин
Брулин
сегодня в 12:09
Логично. Семья Аньели. Решит любой вопрос.
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
сегодня в 10:30
Так лучше не сравнивать. А то может будут говорить : "Продал семью за бабки".
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 09:54
но и семьи распадаются)))))))))))посмотрим)))
mihaluch
mihaluch
сегодня в 09:18
Нормально играй в Юве и дальше.
drug01
drug01
сегодня в 08:59
Это хорошо удачи
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100