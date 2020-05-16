Пьянич: «„Ювентус“ — это моя семья»

Полузащитник «Ювентуса» заявил, что счастлив в Турине и не намерен покидать команду грядущим летом.

«Ювентус» — это моя семья, клуб высочайшего уровня.

Когда вы видите трофеи, которые они выиграли, вы говорите себе, что должны добавить к ним новые титулы. Это необыкновенный клуб.

До прихода в «Юве» Аллегри сказал мне, что хочет поставить меня перед защитой. Постепенно я к этому привык, он сказал, где мне нужно улучшаться.

Тем не менее, это не мешает мне вернуться к роли меццалы.