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Евсеев: «15 мая назову днём российского футбола! Болельщики заждались»

вчера, 20:52

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал в своем инстаграме решение РФС возобновить нынешний розыгрыш российской Премьер-Лиги 21 июня.

15 мая назову днём российского футбола! Отличные новости: сезон будет доигран. Стартуем 21 июня. Месяц на подготовку, все в равных условиях. Да, легионеры присоединятся к тренировкам чуть позже, но другого решения не вижу.

За месяц проведём 8 матчей. Отличный график, такой европейский осенний. Если «Уфа» ставит стратегическую задачу играть в еврокубках, то к такому ритму надо привыкать.

17 мая выезжаю в Уфу. 18-го собираемся, сдаём анализ на коронавирус и приступаем к тренировкам. Болельщики заждались, мы заждались. Жду с большим интересом и радостью возобновления чемпионата.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 мая назову днём российского футбола! Отличные новости: сезон будет доигран. Стартуем 21 июня. Месяц на подготовку, все в равных условиях. Да, легионеры присоединятся к тренировкам чуть позже, но другого решения не вижу. За месяц проведём 8 матчей. Отличный график, такой европейский осенний. Если @ufafc ставит стратегическую задачу: играть в еврокубках, то к такому ритму надо привыкать. 17 мая выезжаю в Уфу. 18-го собираемся, сдаём анализ на коронавирус и приступаем к тренировкам. Болельщики заждались, мы заждались. Жду с большим интересом и радостью возобновления чемпионата. #спорт #футбол #фкуфа #премьерлига #тинькоффпремьерлига #евсеев

Публикация от Evseev Vadim (@vadimevseev16)

 

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Все комментарии
Тага Дага
Тага Дага
вчера в 23:05
Товарищ Вадим...в России нет футбола...уж если не 15..а 21 июня. ..
Climent
Climent
вчера в 21:25
Опять Евсеев.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 20:54
Главное волшебное слово сказать на букву Х
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 20:54
пусть будет так))
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