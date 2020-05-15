Евсеев: «15 мая назову днём российского футбола! Болельщики заждались»

Главный тренер «Уфы» прокомментировал в своем инстаграме решение РФС возобновить нынешний розыгрыш российской Премьер-Лиги 21 июня.

15 мая назову днём российского футбола! Отличные новости: сезон будет доигран. Стартуем 21 июня. Месяц на подготовку, все в равных условиях. Да, легионеры присоединятся к тренировкам чуть позже, но другого решения не вижу.

За месяц проведём 8 матчей. Отличный график, такой европейский осенний. Если «Уфа» ставит стратегическую задачу играть в еврокубках, то к такому ритму надо привыкать.

17 мая выезжаю в Уфу. 18-го собираемся, сдаём анализ на коронавирус и приступаем к тренировкам. Болельщики заждались, мы заждались. Жду с большим интересом и радостью возобновления чемпионата.