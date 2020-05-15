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Радимов: «Решение возобновить РПЛ охренительное! Снимаю шляпу перед РФС»

вчера, 22:34

Бывший капитан «Зенита», а ныне главный тренер второй команды петербургского клуба Владислав Радимов поделился мнением о решении РФС возобновить чемпионат и Кубок России.

Снимаю шляпу перед руководством РФС! Решение возобновить РПЛ охренительное!

Понятно, сложное. Понятно, еще много подвигов надо совершить к 21 июня! Но уверен, что с таким руководством наш футбол выйдет на новый уровень! Это люди, которые не болтают, а действуют! Уважение к ним безгранично!

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 04:41
а может ведь и не состояться ...
viv
viv
вчера в 23:48
Рано радоваться.....ещё власти не дали добро...и как оно дальше пойдет никто не знает.
Footbolista
Footbolista
вчера в 23:08
Боярский схватился за шляпу...
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:48
Сбг всегда что-то снимают перед рфс.
Такой клуб, такие традиции
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 22:35
и что тутт такого))
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