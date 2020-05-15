Радимов: «Решение возобновить РПЛ охренительное! Снимаю шляпу перед РФС»

Бывший капитан «Зенита», а ныне главный тренер второй команды петербургского клуба поделился мнением о решении РФС возобновить чемпионат и Кубок России.

Снимаю шляпу перед руководством РФС ! Решение возобновить РПЛ охренительное!

Понятно, сложное. Понятно, еще много подвигов надо совершить к 21 июня! Но уверен, что с таким руководством наш футбол выйдет на новый уровень! Это люди, которые не болтают, а действуют! Уважение к ним безгранично!