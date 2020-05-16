Вернер провел переговоры с «Ливерпулем», МЮ и «Барселоной»

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сегодня, 12:50

Форвард «РБ Лейпциг» продолжает рассматривать варианты продолжения карьеры. Игрок провел переговоры с «Ливерпулем», «Манчестер Юнайтед» и «Барселоной». Кроме того, его агенты обсуждали возможный трансфер с «Челси», сообщает источник со ссылкой на The Athletic.

При этом отмечается, что приоритетный вариант для Вернера — переход в «Ливерпуль». Не исключено, что если нападающий не перейдет в стан мерсисайдцев, он останется в «Лейпциге» на следующий сезон.

Напомним, ранее сообщалось, что в услугах Вернера заинтересована «Бавария».