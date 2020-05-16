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Вернер провел переговоры с «Ливерпулем», МЮ и «Барселоной»

сегодня, 12:50

Форвард «РБ Лейпциг» Тимо Вернер продолжает рассматривать варианты продолжения карьеры. Игрок провел переговоры с «Ливерпулем», «Манчестер Юнайтед» и «Барселоной». Кроме того, его агенты обсуждали возможный трансфер с «Челси», сообщает источник со ссылкой на The Athletic.

При этом отмечается, что приоритетный вариант для Вернера — переход в «Ливерпуль». Не исключено, что если нападающий не перейдет в стан мерсисайдцев, он останется в «Лейпциге» на следующий сезон.

Напомним, ранее сообщалось, что в услугах Вернера заинтересована «Бавария».

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IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 14:12
Нападающий Тимо Вернер хочет перейти в "Ливерпуль", в противном случае он останется в "РБ Лейпциг" еще на один год.

"Ливерпуль" имеет давний интерес к Вернеру и, как ранее ожидалось, без лишней суеты оформит этот трансфер — Тимо явно хочет поработать со своим соотечественником Юргеном Клоппом и имеет в своем контракте пункт об отступных, что упрощает заключение сделки.

Однако в планы "Ливерпуля" и Вернера вмешалась пандемия коронавируса, которая оказала и продолжает оказывать разрушительный эффект на финансы футбольных клубов.

На "Энфилде" до сих пор не знают, будет ли этот сезон возобновлен. Еще один большой вопрос касается возвращения зрителей на трибуны — клубы Премьер-Лиги всерьез опасаются, что всю следующую кампанию им придется сыграть на пустых стадионах, что сопряжено с огромными финансовыми потерями.

В сложившейся ситуации "Ливерпулю" было бы затруднительно расстаться даже с 50 миллионами евро (45 млн. фунтов), утверждает The Athletic.

По информации издания, Вернер уже переговорил с Клоппом, подтвердив свое желание присоединиться к "Ливерпулю". Но если "красные" не сделают свое предложение, Тимо не собирается вступать в переговоры с другими заинтересованными клубами вроде "Челси" и "Манчестер Юнайтед".

24-летний игрок сборной Германии предпочитает отложить свою мечту на 12 месяцев, чем отказаться от нее вовсе.
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 14:09
если переходить , то к Юргену в Ливерпуль
LOpp
LOpp
сегодня в 13:24
Ни кому не отказал
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22
сегодня в 13:01
Если хочет выйграть Апл и лч то перейдет в Ливерпуль
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 12:55
хороший выбор осталось только сделать правильно)))
beefs
beefs
сегодня в 12:54
надо же наросхват
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 12:53
Тимо разошелся не на шутку.
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