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«Реал» откажется от покупки Погба из-за высокой зарплаты футболиста

сегодня, 13:40

«Реал» не намерен покупать полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба нынешним летом.

Как сообщает источник со ссылкой на Mundo Deportivo, наставник мадридского клуба Зинедин Зидан все еще желает видеть своего соотечественника в «Реале». Однако руководство «сливочных» не хочет проводить эту сделку.

«Манчестер Юнайтед» готов снизить цену за Погба и отпустить французского хавбека менее чем за 100 млн евро. Но боссы «Реала» считают зарплату футболиста, который получает 17 млн евро в год, слишком высокой, ведь никто из игроков «сливочных» не получает таких денег.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 14:31
а за бусы играть не предлагали))))))))))))))
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 14:00
Придется МЮ самому его всё время лечить.
амурец
амурец
сегодня в 13:52
Это не нужное
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 13:40
наконец-то решили отказаться...
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