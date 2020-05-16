«Реал» откажется от покупки Погба из-за высокой зарплаты футболиста

«Реал» не намерен покупать полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба нынешним летом.
Как сообщает источник со ссылкой на Mundo Deportivo, наставник мадридского клуба Зинедин Зидан все еще желает видеть своего соотечественника в «Реале». Однако руководство «сливочных» не хочет проводить эту сделку.
«Манчестер Юнайтед» готов снизить цену за Погба и отпустить французского хавбека менее чем за 100 млн евро. Но боссы «Реала» считают зарплату футболиста, который получает 17 млн евро в год, слишком высокой, ведь никто из игроков «сливочных» не получает таких денег.