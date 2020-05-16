«Реал» откажется от покупки Погба из-за высокой зарплаты футболиста

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сегодня, 13:40

«Реал» не намерен покупать полузащитника «Манчестер Юнайтед» нынешним летом.

Как сообщает источник со ссылкой на Mundo Deportivo, наставник мадридского клуба все еще желает видеть своего соотечественника в «Реале». Однако руководство «сливочных» не хочет проводить эту сделку.

«Манчестер Юнайтед» готов снизить цену за Погба и отпустить французского хавбека менее чем за 100 млн евро. Но боссы «Реала» считают зарплату футболиста, который получает 17 млн евро в год, слишком высокой, ведь никто из игроков «сливочных» не получает таких денег.