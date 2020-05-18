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Трабукки: «Еременко из-за Слуцкого перешёл в ЦСКА в 2014 году»

сегодня, 15:01

Агент Марко Трабукки рассказал, как ЦСКА, «Динамо» и «Спартак» в 2014 году боролись за право подписать полузащитника «Рубина» Романа Еременко, ныне выступающего за «Ростов»:

Первым интерес к Еременко обозначил «Спартак», но их подход меня удивил, потому что на встречу со мной почему-то пришел футбольный агент Череповский. В то время как с «Динамо» были многократные встречи с Аджоевым и Черчесовым, а у ЦСКА — с Бабаевым и Яровинским. Затем мы встречались и с главными тренерами «Динамо» и ЦСКА. Это о многом говорило. 

После разговора с Черчесовым в отеле Еременко сказал, что ему всё нравится и он хочет в «Динамо». Но мы уже договорились о встрече с Бабаевым и Слуцким, поэтому обязаны были съездить. Я сразу предупредил ЦСКА, что игрок воодушевлен встречей с Черчесовым — мы приедем, но ничего не обещаем. 

Встреча с ЦСКА прошла в их старом офисе, где армейский манеж. Помню, мы задерживались и быстро ехали по Третьему кольцу, но оказалось, что не зря. Еременко после встречи со Слуцким и Бабаевым сказал: «Нет, все-таки ЦСКА». Разговор со Слуцким был решающим.

Ранее аналитик «Сочи» Александр Веряскин включил Еременко в число наиболее креативных футболистов РПЛ.

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AfrikSimon
AfrikSimon
сегодня в 16:23
Слуцкий обманул и посадил на иглу.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
сегодня в 15:55
У Леонида Викторовича дар убеждения. Ерёма отличный игрок,что он не раз доказывал, но случай с порошком все перечеркнул.
oFANATo
oFANATo
сегодня в 15:47
Сегодня 18 мая исполняется 15 лет самой легендарной победе российского футбола на международной арене. В этот день в 2005 году ЦСКА в Лиссабоне обыграл Спортинг (3:1) и впервые в истории завоевал для нашей страны Еврокубок. -- Кубок УЕФА.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 15:31
сказ от марко лукавого)))
Omaxa
Omaxa
сегодня в 15:13
У Слуцкого был кокаин.
Abris
Abris
сегодня в 15:07
Там он и стал наркоманом.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 15:03
Табукки виднее.
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