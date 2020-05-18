Трабукки: «Еременко из-за Слуцкого перешёл в ЦСКА в 2014 году»

Агент Марко Трабукки рассказал, как ЦСКА , «Динамо» и «Спартак» в 2014 году боролись за право подписать полузащитника «Рубина» , ныне выступающего за «Ростов»:

Первым интерес к Еременко обозначил «Спартак», но их подход меня удивил, потому что на встречу со мной почему-то пришел футбольный агент Череповский. В то время как с «Динамо» были многократные встречи с Аджоевым и Черчесовым, а у ЦСКА — с Бабаевым и Яровинским. Затем мы встречались и с главными тренерами «Динамо» и ЦСКА . Это о многом говорило.

После разговора с Черчесовым в отеле Еременко сказал, что ему всё нравится и он хочет в «Динамо». Но мы уже договорились о встрече с Бабаевым и Слуцким, поэтому обязаны были съездить. Я сразу предупредил ЦСКА , что игрок воодушевлен встречей с Черчесовым — мы приедем, но ничего не обещаем.