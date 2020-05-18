Трабукки: «Еременко из-за Слуцкого перешёл в ЦСКА в 2014 году»

Агент Марко Трабукки рассказал, как ЦСКА, «Динамо» и «Спартак» в 2014 году боролись за право подписать полузащитника «Рубина» Романа Еременко, ныне выступающего за «Ростов»:
Первым интерес к Еременко обозначил «Спартак», но их подход меня удивил, потому что на встречу со мной почему-то пришел футбольный агент Череповский. В то время как с «Динамо» были многократные встречи с Аджоевым и Черчесовым, а у ЦСКА — с Бабаевым и Яровинским. Затем мы встречались и с главными тренерами «Динамо» и ЦСКА. Это о многом говорило.
После разговора с Черчесовым в отеле Еременко сказал, что ему всё нравится и он хочет в «Динамо». Но мы уже договорились о встрече с Бабаевым и Слуцким, поэтому обязаны были съездить. Я сразу предупредил ЦСКА, что игрок воодушевлен встречей с Черчесовым — мы приедем, но ничего не обещаем.
Встреча с ЦСКА прошла в их старом офисе, где армейский манеж. Помню, мы задерживались и быстро ехали по Третьему кольцу, но оказалось, что не зря. Еременко после встречи со Слуцким и Бабаевым сказал: «Нет, все-таки ЦСКА». Разговор со Слуцким был решающим.
Ранее аналитик «Сочи» Александр Веряскин включил Еременко в число наиболее креативных футболистов РПЛ.