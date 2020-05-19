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«Зенит» договорился о продлении контракта с Кокориным до конца сезона

сегодня, 14:31

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что руководство петербургского клуба договорилось о продлении истекающего в конце июня 2020 года контракта нападающего Александра Кокорина до фактического завершения сезона.

В связи с тем, что УЕФА рекомендовал на период доигрывания чемпионатов всех лиг, включая РПЛ, для сохранения спортивной целостности турниров продлить контракты и договоры аренды с игроками, у которых они заканчиваются, на период доигрывания, мы договорились с «Сочи» и Александром Кокориным, что его контракт с «Зенитом» и договор аренды продлеваются до конца предполагаемого окончания сезона, то есть до конца июля. Это не новый контракт, а продление действующего контракта.

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Все комментарии
SHMEL
SHMEL
сегодня в 16:27
Подачка Кокорину, а потом, вопреки желанию Семака отправят куда подальше.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 16:22
Это чтобы Кокоша отыграл в Сочи.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 16:21
Так доигрывать будет всё равно в аренде в Сочи? Что-то не совсем понятно. Или это пока не решено?
mihaluch
mihaluch
сегодня в 16:15
Самый лучший выход.
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 15:57
Зенит поступает как всегда , не себе не людям !
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 15:51
Чего они голову морочат Сашку. По мужски решили бы этот вопрос Да, Нет. А то менжуются как...... и.
Legend 6
Legend 6
сегодня в 15:28
Вернулся на 20 000 рублей? В родной Зенит, который так за него переживал и поддерживал пока шли суды. Лицемерие.
ПОПОДИ в МЕНЯ
ПОПОДИ в МЕНЯ ответ КЭТиК (раскрыть)
сегодня в 15:18
А лазурные скажут что за 50 млн евро! хахаха
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 15:03
Значит доигрывать будет в Сочи. А по окончании сезона ещё ничего не известно. Гыгыгы
drug01
drug01
сегодня в 14:56
Это хорошо сейчас будет играть лучше
makkie
makkie
сегодня в 14:53
Ахах, Кокорину от этого ни холодно, ни жарко.
Давно бы ушёл подыскал себе новый клуб, чем плясать под дудку газовой олигархии!
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 14:32
В итоге Кокорин уйдет бесплатно.
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