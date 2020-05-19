«Зенит» договорился о продлении контракта с Кокориным до конца сезона

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что руководство петербургского клуба договорилось о продлении истекающего в конце июня 2020 года контракта нападающего до фактического завершения сезона.

В связи с тем, что УЕФА рекомендовал на период доигрывания чемпионатов всех лиг, включая РПЛ , для сохранения спортивной целостности турниров продлить контракты и договоры аренды с игроками, у которых они заканчиваются, на период доигрывания, мы договорились с «Сочи» и Александром Кокориным, что его контракт с «Зенитом» и договор аренды продлеваются до конца предполагаемого окончания сезона, то есть до конца июля. Это не новый контракт, а продление действующего контракта.