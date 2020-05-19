Юран: «Не было задачи, чтобы „Химки“ не вышли или вышли в РПЛ»

Главный тренер «Химок» в эфире канала «Россия 24» рассказал о главных задачах после выхода команды в РПЛ .

Я приходил в «Химки», когда ушёл Талалаев. Информацию о том, что с «Химок» сняли задачу выхода в РПЛ , о том, что 75-80 процентов футболистов будут продавать, узнавал из СМИ . Прилетел в Турцию на сбор, никто никуда не ушёл. Для меня не было такой задачи, чтобы «Химки» не вышли или же вышли в РПЛ . Будем играть, выигрывать каждый матч, а там уже по ходу того, где окажемся, руководство будет принимать решения. Я только отпустил в «Тамбов» Филина, остальные же футболисты остались в команде.

То, что я увидел, работая в «Химках», говорит о том, что, может, нужно усилить две-три позиции. Сейчас практика довольно неплохая: ведущие клубы нашего чемпионата иногда отдают футболистов для игровой практики, платят им зарплату. Если мы пройдём лицензирование, то пойдём по этому пути. Команда боеспособная, а самый главный фактор – средний возраст игроков – 23-24 года.