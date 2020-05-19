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Юран: «Не было задачи, чтобы „Химки“ не вышли или вышли в РПЛ»

сегодня, 13:11

Главный тренер «Химок» Сергей Юран в эфире канала «Россия 24» рассказал о главных задачах после выхода команды в РПЛ.

Я приходил в «Химки», когда ушёл Талалаев. Информацию о том, что с «Химок» сняли задачу выхода в РПЛ, о том, что 75-80 процентов футболистов будут продавать, узнавал из СМИ. Прилетел в Турцию на сбор, никто никуда не ушёл. Для меня не было такой задачи, чтобы «Химки» не вышли или же вышли в РПЛ. Будем играть, выигрывать каждый матч, а там уже по ходу того, где окажемся, руководство будет принимать решения. Я только отпустил в «Тамбов» Филина, остальные же футболисты остались в команде.

То, что я увидел, работая в «Химках», говорит о том, что, может, нужно усилить две-три позиции. Сейчас практика довольно неплохая: ведущие клубы нашего чемпионата иногда отдают футболистов для игровой практики, платят им зарплату. Если мы пройдём лицензирование, то пойдём по этому пути. Команда боеспособная, а самый главный фактор – средний возраст игроков – 23-24 года.

Ранее Юран заявил, что «Химки» не будут сниматься с Кубка России.

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Все комментарии
EAGinLE
EAGinLE
сегодня в 14:04
И не нужно
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 13:54
Юран был игрок неплохой а как тренер никакой.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 13:41
Первый раз слышу из уст главного тренера команды, что для него и футболистов не ставилось НИКАКОЙ цели. Для чего же тогда болтаться в ФНЛ и тратить немалые средства из городского бюджета ? И как бы отреагировали на это заявление болельщики, если бы узнали, что "Химки" играет в Лиге "просто так" ? Лучше бы промолчал...
112910415
112910415
сегодня в 13:37
парадоксальная и предельно печальная ситуация приключилась
примерно как отправиться отдыхать на Мальдивы, а попасть в дедушке на хутор
Swinsi
Swinsi
сегодня в 13:20
С таким тренером только туда.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 13:14
это было последнее интервью на посту тренера)))))))
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