Дюков: «Возобновление чемпионата может привлечь интерес россиян к футболу»

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал решение исполкома возобновить РПЛ и Кубок России, а также заявил, что окончательное решение по возобновлению чемпионата находится за органами власти:

Исполком единогласно принял решение возобновить сезон 21 июня, провести оставшиеся матчи чемпионата и Кубка. Такое завершение сезона позволит сохранить целостность соревнований и соблюсти спортивный принцип, определить участников еврокубков и те команды, которые покинут РПЛ . К тому же это поможет выполнить обязательства перед спонсорами и партнером, который обеспечивает трансляции.

Третий аргумент: возвращение футбола на телевизионные экраны – это то, чего ждут все болельщики. Возобновление и показ матчей дадут возможность привлечь интерес россиян к футболу. Возможно, даже тех, кто раньше не интересовался.

Возвращение футбола станет сигналом к тому, что мы находимся на пути к восстановлению к привычному образу жизни. Футбол нужен командам, тренерам, игрокам. Простой негативно влияет на уровень мастерства, наносит урон футболу. Принимая такое решение, мы понимаем, что здоровье футболистов и сотрудников остаётся для нас приоритетом. Ни один футболист, ни один сотрудник не был инфицирован. Это говорит о том, что наше мартовское решение было верным.

Сейчас мы готовы к проведению матчей гораздо лучше, чем в марте. Мы создали протокол, учли все основные требования государственных органов власти, мы используем наработки наших коллег из других лиг. В первую очередь — Бундеслиги и Ла Лиги. Работа многих организаций подтверждает, что правильные меры могут свести вероятность заражения вирусом почти к нулю.

Окончательное решение по возобновлению — за органами власти. Для возобновления мы должны пройти несколько этапов. Первое — распоряжение, которое позволило бы въехать в Россию иностранцам. Клубы должны вернуть легионеров. Хочу сказать, что процесс получения согласований практически завершен. Новое распоряжение находится на подписи председателя правительства. В ближайшие дни оно будет подписано, что даст возможность легионерам вернуться в расположение своих клубов.

Второй этап — разработка регламента, мы его сделали, теперь он должен быть рассмотрен Роспотребнадзором.

Третий этап — есть ограничения на проведение тренировок и соревнований на региональном уровне. Можно предположить, что сроки ограничений будут продлены и после 31 мая, но мы со своей стороны собираемся провести работу, чтобы их снять. Эта работа будет проведена. Рассчитываем на понимание региональных властей.