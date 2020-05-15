ГлавнаяНовости

Дюков: «Возобновление чемпионата может привлечь интерес россиян к футболу»

сегодня, 15:14

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал решение исполкома возобновить РПЛ и Кубок России, а также заявил, что окончательное решение по возобновлению чемпионата находится за органами власти:

Исполком единогласно принял решение возобновить сезон 21 июня, провести оставшиеся матчи чемпионата и Кубка. Такое завершение сезона позволит сохранить целостность соревнований и соблюсти спортивный принцип, определить участников еврокубков и те команды, которые покинут РПЛ. К тому же это поможет выполнить обязательства перед спонсорами и партнером, который обеспечивает трансляции. 

Третий аргумент: возвращение футбола на телевизионные экраны – это то, чего ждут все болельщики. Возобновление и показ матчей дадут возможность привлечь интерес россиян к футболу. Возможно, даже тех, кто раньше не интересовался.

Возвращение футбола станет сигналом к тому, что мы находимся на пути к восстановлению к привычному образу жизни. Футбол нужен командам, тренерам, игрокам. Простой негативно влияет на уровень мастерства, наносит урон футболу. Принимая такое решение, мы понимаем, что здоровье футболистов и сотрудников остаётся для нас приоритетом. Ни один футболист, ни один сотрудник не был инфицирован. Это говорит о том, что наше мартовское решение было верным. 

Сейчас мы готовы к проведению матчей гораздо лучше, чем в марте. Мы создали протокол, учли все основные требования государственных органов власти, мы используем наработки наших коллег из других лиг. В первую очередь — Бундеслиги и Ла Лиги. Работа многих организаций подтверждает, что правильные меры могут свести вероятность заражения вирусом почти к нулю. 

Окончательное решение по возобновлению — за органами власти. Для возобновления мы должны пройти несколько этапов. Первое — распоряжение, которое позволило бы въехать в Россию иностранцам. Клубы должны вернуть легионеров. Хочу сказать, что процесс получения согласований практически завершен. Новое распоряжение находится на подписи председателя правительства. В ближайшие дни оно будет подписано, что даст возможность легионерам вернуться в расположение своих клубов. 

Второй этап — разработка регламента, мы его сделали, теперь он должен быть рассмотрен Роспотребнадзором. 

Третий этап — есть ограничения на проведение тренировок и соревнований на региональном уровне. Можно предположить, что сроки ограничений будут продлены и после 31 мая, но мы со своей стороны собираемся провести работу, чтобы их снять. Эта работа будет проведена. Рассчитываем на понимание региональных властей. 

Все новости
Дюков объяснил, как будут распределены места, если сезон не закончат
Сегодня, 15:19 Комментарии11
Стал известен текст аргументов РФС против возобновления сезона в РПЛ
Сегодня, 12:38 Комментарии16
Слухи«Аэрофлот» прекращает сотрудничество с РФС
13 мая Комментарии13
ОфициальноРФС 15 мая обсудит ситуацию с коронавирусом
09 мая Комментарии2
РФС и ДФЛ запустили проект ко Дню Победы
08 мая Комментарии3
Восемь клубов могут провести отдельный турнир за места в РПЛ
08 мая Комментарии38
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 19:35
Интерес россиян к футболу могут привлечь лишь достаток и уверенность в завтрашнем дне.
VAN ARM
VAN ARM ответ oFANATo (раскрыть)
сегодня в 18:03
полностью согласен
oFANATo
oFANATo
сегодня в 16:24
Если будут показывать по федеральным каналам.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100